Lía Limón acudirá a Fiscalía para pedir información sobre investigación de su patrimonio

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, informó que acudirá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la Contraloría capitalina para solicitar que le informen si está siendo investigada por su patrimonio.

Agregó que no le preocupa lo que se pueda encontrar en las diligencias, ya que su patrimonio ha sido debidamente informado a las autoridades y no tiene nada que ocultar .

"Me causó sorpresa enterarme de las investigaciones que el Gobierno de la Ciudad de México está realizando a mis cuentas bancarias. No me preocupa lo que puedan encontrar, mi patrimonio ha sido debidamente informado y no tengo nada que ocultar", señaló a través de un video.

La alcaldesa de Álvaro Obregón mencionó que le indigna la persecución política que está viviendo junto con otros gobernantes de distintas demarcaciones.

"Lo que indigna es la persecución política, las trabas que nos ponen para gobernar y la intensión de ahogarnos presupuestalmente. Hasta decidieron aumentar el costo del agua sólo en las alcaldías que gobernamos". Lía Limón

Lía Limón explicó que la semana pasada ingresó un oficio a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Ciudad de México junto con otros alcaldes, para que les dijeran si existe alguna carpeta o procedimiento de investigación en su contra, y así poder preparar su defensa.

La mandataria local afirmó que la respuesta de la UIF fue "lamentable", porque " recibimos un escrito sin número de oficio, sin nombre de titular, que no atiende la petición enviada y no da respuesta , escudándose en no vulnerar el sigilo de la información ya que podría obstruir la prevención o persecución de los delitos de ser el caso".

Agregó que la dependencia se niega a informales si existe una investigación en su contra, por lo que se está vulnerando el derecho de cualquier persona a saber de qué se le acusa.

"Una vez más, los actos arbitrarios de la autoridad y la ausencia total del debido proceso, que día con día enfrentan miles de mexicanas y mexicanos". Lía Limón

Lía Limón destacó que acudirá a la Fiscalía y Contraloría de la capital para saber por qué se le investiga, "además de insistir a la UIF Ciudad de México en lo que tengo derecho a conocer".

"Hay problemas urgentes que atender, como para distraer recursos en venganzas políticas, es tiempo de dejar las grillas a un lado y ponerse del lado de los ciudadanos, con independencia de su afiliación o ideología política, por eso aquí seguiré trabajando 24 por siete en Álvaro Obregón". Lía Limón

