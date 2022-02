UNACDMX acusa persecución política por investigación de la UIPE contra alcaldes de oposición

Los 5 alcaldes integrantes de la UNACDMX, presuntamente relacionados con una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Ciudad de México (UIPE), afirmaron en conferencia de prensa que se trata de una “persecución política”.

“Quieren hacer una copia en chiquito, así en chiquito hablo porque a veces el criterio es chiquito, de lo que quieren hacer en el Gobierno federal: perseguir a la oposición, esto pues ahí tiene más tintes políticos de la Secretaría de Gobierno que nada... con tranquilidad que le investiguen, acá estamos. Hemos declarado, tenemos nuestro patrimonio en regla y por supuesto que es parte de lo que estamos construyendo en la Ciudad en un proyecto de todo este gran bloque“ expresó Santiago Taboada, vocero de la UNACDMX y alcalde de Benito Juárez.

Santiago Taboada agregó que en lugar de perseguir a la oposición, estas autoridades deberían estar detrás del patrimonio de criminales como los narcomenudistas que apenas en días pasados asesinaron a dos policías de la SSC de la Ciudad de México.

“Creemos que el trabajo de la UIPE de la Ciudad debería precisamente estar revisando el patrimonio de quienes hoy le hacen daño a la ciudadanía, veíamos el día viernes como dos elementos de la SSC perdieron la vida en manos de narcomenudistas“.

"Tenemos nuestro patrimonio en regla", afirmó Santiago Taboada, vocero de la UNACDMX y alcalde de Benito Juárez.. Foto: Especial.

Por su parte, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, aseveró que ésta es la respuesta por la derrota electoral que sufrió Morena en las elecciones del pasado 6 de junio de 2021 en la CDMX y la calificó como una acción digna de un régimen autoritario y antidemocrático.

“Esto demuestra que Morena no persigue la corrupción, persigue a la oposición, lo cual me parece grave y lamentable porque se destinan recursos públicos para perseguir a la oposición. En lugar de estar investigando a los responsables de la Línea 12 del metro o a narcomenudistas, que manera tan patética de enfrentar la derrota electoral“.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, advirtió, por su parte, que están tratando de que la oposición se someta al gobierno de la CDMX.

“Veo que Morena quiere, a través del miedo, a través de estar difundiendo miedo que digamos ya basta y decir mejor sí camino contigo... Sí hay que ocuparnos en que no vayan a fabricar nada. De verdad esto parece una persecución política... yo solamente quiero decirles uno, que no me dan miedo y dos, que voy a ser más precavida”.

también puedes leer Univision y Televisa completan transacción para crear “TelevisaUnivision”, empresa líder de contenidos

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, coincidió con sus homólogos en que las presuntas investigaciones financieras es un ataque directo a la oposición con el objetivo de desviar la atención de los malos resultados que han tenido desde el Gobierno federal, por ejemplo al no ofrecer suficientes pruebas rápidas de COVID a los ciudadanos.

“Tenemos que estar muy atentos a una línea que viene del Gobierno de ataque a los gobiernos de oposición, de ataque frontal con las instituciones, de ataque frontal con la calumnia, de ataque frontal a todos los personajes que representen cualquier amenaza para sus proyectos, es decir, si nosotros evidenciamos sus mentiras, ellos van a tratar de atacarnos”, dijo.

Las alcaldesas Lía Limón, de Álvaro Obregón y Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc y los alcaldes Giovani Gutiérrez, de Coyoacán, Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo y Santiago Taboada, de Benito Juárez informaron que solicitarán a la propia UIPE la carpeta de la supuesta investigación que según versiones de prensa se realiza en su contra, toda vez que no han recibido ninguna notificación oficial.

JVR