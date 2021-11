Lía Limón: En Álvaro Obregón gobernamos con las y los vecinos (VIDEO)

“Mejorar la calidad de vida de los y las obregonenses es una de nuestras prioridades, y qué mejor que poder hacerlo de la mano de los propios vecinos y vecinas, que con su participación inciden en las decisiones e impulsan proyectos en beneficio de sus comunidades”, recalcó Lía Limón al asistir a la Instalación de la Coordinadora de Participación Comunitaria y Elección de la Junta de Representación en Álvaro Obregón.

Agregó que para resolver los problemas estructurales que tiene la alcaldía, se requiere del trabajo conjunto entre autoridades y vecinos, en un esquema de responsabilidad compartida, “por eso en Álvaro Obregón se gobierna con los vecinos”.

Con relación al Presupuesto Participativo, explicó que “pese a las adversidades, estamos trabajando las 24 horas para que se ejecute el que corresponde a 2020 y 2021, aunque pareciera que dejaron todo para que se perdiera”.

Destacó que “se trabajando a marchas forzadas, para próximamente ejecutar el Presupuesto de Adquisiciones 2020 y contratar lo correspondiente a 2021, para juntos poder avanzar”.

Este fin de semana, la alcaldesa supervisó diferentes proyectos vecinales, donde se invierte el Presupuesto Participativo 2020 en 31 colonias, además de 75 millones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en beneficio de más de 60 mil personas.

Las obras que se ejecutan con recursos de Presupuesto Participativo, benefician a familias de las colonias Ampliación Ave Real, donde se construye un aula de usos múltiples con una inversión de 428 mil pesos; Pueblo Santa Fe, con obra de Concreto Hidráulico e inversión de 267 mil pesos.

También en El Tejocote se invierten 267 mil pesos, en un aula de actividades culturales; y en Bejero se realizan obras de Concreto Hidráulico, con un monto de 349 mil pesos.

“Estamos haciendo lo que no hicieron los que se fueron; lo decimos, pero no nos vamos a dedicar dos años, como otros, a echar culpas y no avanzar. Nosotros sí trabajamos y vamos a hacerlo de tiemplo completo”, recalcó la alcaldesa.

