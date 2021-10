UNACDMX: Vamos a optimizar los recursos de manera racional y ponderada

Las y los alcaldes integrantes de la UNACDMX señalaron que de cada peso que reciben las alcaldías de presupuesto, solo queda una cuarta parte o menos para la operación de las demarcaciones y por ello anunciaron que pondrán en marcha planes de racionalidad y optimización de recursos, además de que gestionarán con el Congreso de la capital que los recursos para 2022 sean justos y ponderados de manera correcta.

En conferencia de prensa las y los alcaldes de Álvaro Obregón, Lía Limón; de Azcapotzalco, Margarita Saldaña; de Benito Juárez, Santiago Taboada; de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas; de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe; de Tlalpan, Alfa González y Giovani Gutiérrez, de Coyoacán indicaron que los recursos no son suficientes desde hace muchos años y las carencias para operación de incrementa cada día.

Giovani Gutiérrez, vocero en turno de la UNACDMX, dijo que “la pandemia, ha mermado la economía de la ciudadanía, esto repercute directamente en los ingresos de los gobiernos, estamos conscientes que la recaudación en la Ciudad de México, ha disminuido. Hoy más que nunca es necesario cerrar filas, trabajar de manera conjunta, Gobierno de la Ciudad de México, alcaldías y diputados locales”.

Demandan asignación ponderada y racional del presupuesto

En esta conferencia a la que asistieron diputadas y diputados locales, así como integrantes del Concejo de la alcaldía Coyoacán, Gutiérrez Aguilar señaló: “Hoy más que nunca, resulta prioritario que la asignación del presupuesto sea ponderado y racional. Confiamos en que el siguiente año, se tomen en cuenta los resultados de las alcaldías y la racionalidad con la que se ejercerá el próximo presupuesto, para que podamos hacer mucho más de lo que haremos durante 2022 con recursos limitados”.

La alcaldesa Lía Limón señaló cómo puntos relevantes en el análisis, integración y discusión del presupuesto de 2022 que los recursos “autogenerados” sean independientes al techo presupuestal, es decir, que se puedan destinar a conceptos de gasto prioritarios para las alcaldías.

De igual forma poder establecer con el gobierno de la ciudad que por cada peso que las alcaldías destinen a la contratación de policías, vehículos y equipamiento, el gobierno central destine un peso adicional al gasto base que tienen programado.

Integrantes de la UNACDMX indicaron que los recursos destinados a las alcaldías no son correspondientes a los ingresos que generan para la capital del país Foto: Especial

Demandan acompañamiento e incremento en temas presupuestales

El alcalde Santiago Taboada dijo que este año se invirtieron más de 200 millones de pesos en seguridad en esa demarcación, por ello “nos parece que tendría que venir, de manera corresponsable, compartir esa inversión, nosotros acompañamos temas de la ciudad pero en temas presupuestales que contemos con este acompañamiento e incremento. No es para gastos personales, sino en obra pública, en inversión”.

La alcaldesa Sandra Cuevas dijo que, ante la escasez de presupuesto, ella ha buscado mecanismos para emprender acciones como es el caso de la recuperación de la Zona Rosa, por lo que pidió el apoyo del gobierno central para reunir los 300 millones de pesos que se requieren para crear en este lugar un corredor tecnológico y turístico. El sector empresarial aportaría 150 millones y el resto el gobierno. Con ello la obra estaría concluida a fines de enero de 2022.

Margarita Saldaña, de Azcapotzalco, dijo que durante año y medio no se ha contado con los recursos necesarios porque el argumento fue la emergencia por la pandemia de COVID-19, hoy que ya hay semáforo verde ese recorte ya no aplica de la misma manera y se debe de contar con mayores recursos para las demarcaciones, “ojalá haya una reflexión en la forma en que se establecen los techos presupuestales”.

Acusan que falta de recursos son palpables

Alfa González también indicó que los problemas de recursos son palpables en la falta de vehículos para operación, herramientas, incluso al grado de tener que reparar fugas de agua, por ejemplo, con trozos de hule de llantas de cámaras porque no hay lo necesario para atender las demandas.

Por su parte, Mauricio Tabe indicó que los recursos destinados a las alcaldías no son correspondientes a los ingresos que generan para la capital del país como es el predial, pues Miguel Hidalgo aporta uno de cada cinco pesos de esos ingresos y coincidió con Lía Limón en que se retome el Fondo de Capitalidad, porque esos recursos no son para los alcaldes, sino para atención a la ciudadanía, no podemos agarrar banderas partidistas en estos temas.

