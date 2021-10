UNACDMX solicita ampliar tiempos para aplicar presupuesto participativo

Las y los alcaldes que integran la UNACDMX solicitaron a la jefa de Gobierno se amplíe el plazo legal para cumplir con los procedimientos con miras a la aplicación de los recursos del presupuesto participativo 2020 y 2021, porque consideraron que es imposible cumplir con los tiempos marcados actualmente y se requiere dar certeza a la ciudadanía sobre la realización de estas obras con transparencia y legalidad.

En conferencia de prensa las y los integrantes de la UNACDMX, en voz de Giovani Gutiérrez, vocero en turno, coincidieron: “Los plazos asentados en el oficio girado a las alcaldías, nos marcan como fecha para planeación y estructuración de presupuesto para obra pública el 22 de octubre y el 31 de octubre como último día para la contratación de obra.

Estos tiempos ponen en riesgo un tema muy importante para las y los vecinos de cada demarcación: la ejecución de los proyectos que cada comité vecinal planeó con esmero y dedicación, considerando los recursos que se obtienen del presupuesto participativo”, dijo Gutiérrez Aguilar.

Las y los alcaldes de Álvaro Obregón, Lía Limón; de Azcapotzalco, Margarita Saldaña; de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas; de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe; de Tlalpan, Alfa González y Giovani Gutiérrez, de Coyoacán, firmaron la solicitud y más tarde también fue avalado el documento por los alcaldes Santiago Taboada, de Benito Juárez y Luis Gerardo Quijano, de Madgalena Contreras.

Cabe recordar que los recursos para el presupuesto participativo ascienden a más de 900 millones de pesos (mdp) en total por las nueve alcaldías y que corresponden a presupuesto de dos años, 2020 y 2021 debido a que, por la pandemia de COVID-19, se detuvieron todos los procedimientos administrativos.

El pasado 12 de octubre la Secretaría de Administración y Finanzas emitió la Circular de Cierre del Ejercicio Presupuestal 2021 número SAF/SE/006/2021. Esta circular establece fechas límite para realizar la planeación, presupuestación y el registro de compromisos para el presupuesto 2021, así como la ejecución de los recursos asignados.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, afirmó que heredaron una ‘bomba de tiempo’, toda vez que deben resolver este tema antes de que termine el año, cuando en nueve meses no lo hicieron los anteriores gobiernos, sin embargo, resaltó que la voluntad es ejecutar debidamente este recurso y hacerlo bien. Aclaró que en el caso de Miguel Hidalgo el presupuesto participativo asciende a más de 90 mdp.

Alfa González, alcaldesa de Tlalpan, dijo que el Presupuesto participativo ahí es de 180 millones de pesos. Afirmó que “los diputados de Morena a veces actúan y procesan las leyes ´sobre las rodillas´; ya había una Ley de Presupuesto Participativo, pero empezaron con su ´sospechosismo´ y realizaron una reforma para que la ciudadanía ejerciera directamente el recurso en 2020 y no las alcaldías. Ese fue un grave error y ahora ´tuvieron que volver a modificarla´; esto afecta a toda la ciudad porque con esto pueden intentar modificar el presupuesto participativo para decir que ya no haya en elecciones y se ejecute todo desde el gobierno o desde las alcaldías, y eso sí sería un retroceso”.

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, mencionó que para esa alcaldía es de 106 millones 353 mil 044 pesos y quedan pendientes 99 proyectos por contratar. El monto para 2021 es de 103 millones 619 mil 303 pesos, con 250 proyectos, pero enfatizó que la administración pasada no dejó ningún avance para su contratación.

En Coyoacán, Gutiérrez Aguilar dijo que hay un presupuesto de 186 millones de pesos, en tanto la alcaldesa Sandra Cuevas expuso que tienen un presupuesto de más de 115 millones de pesos para Cuauhtémoc. “No quiero hacer adjudicaciones directas y que después señalen que estamos haciendo negocio con el presupuesto participativo, es necesario invitar por lo menos a tres personas o hacerlo a través de una licitación para que sea algo justo” puntualizó.

Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco informó que tienen 222 proyectos, 80 son de obra pública, en total un monto de 126 millones 500 mil pesos, de los cuales 47 millones son destinados a ese rubro, y cuestionó el por qué, si ya se tenían estos proyectos, se tardaron tanto.

Giovani Gutiérrez, vocero de la UNACDMX, añadió: “no queremos pagar por obras que no se han ejecutado aún con tal de cumplir con los tiempos y no caer en el subejercicio de los recursos destinados para tales fines. Queremos trabajar, pero queremos hacerlo bien. Y con los tiempos que nos marca la ley, no se puede tener un proceso de contratación y ejecución exprés. Es muy corto el tiempo”, explicó.

Ampliar los tiempos para la planificación y estructuración de la operación y ejecución del ejercicio de los recursos asignados, tiene como único objetivo, dijo, beneficiar a la ciudadanía.

Si esto no ocurre, el subejercicio en el que inevitablemente caeríamos, impactaría de manera directa en el presupuesto con el que las y los vecinos cuentan para mejorar su entorno.

