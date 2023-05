Lía Limón inaugura Punto Violeta número 152 en Álvaro Obregón

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, firmó un convenio para poner en funcionamiento el Punto Violeta 152 en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores San Ángel (CESSA), el cual funcionará las 24 horas del día.

“En Álvaro Obregón no improvisamos cuando se trata de la seguridad de las mujeres. Cambiar lo que no nos gusta de la ciudad en que vivimos es una tarea de todas y de todos, y me da mucho gusto sumar a CESSA como institución aliada para mejorar la seguridad de las mujeres que viven o transitan por nuestra alcaldía”, puntualizó.

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. Foto: Especial

La funcionaria local detalló que desde el inicio de su administración ha generado diversas acciones para proteger a las mujeres, por lo cual, aseguró, es notorio el avance en la prevención, erradicación y atención de la violencia de género en la alcaldía.

Además de los Puntos Violeta, la alcaldía cuenta con estrategias como Contacto Mujer, la Línea Aliada, la Dirección de Equidad e Igualdad Sustantiva y la Casa Aliada Vania, con las cuales se ha atendido a más de 12 mil 250 víctimas y posibles víctimas de violencia de género.

Lía Limón destacó su compromiso para trabajar en favor de la seguridad y de las mujeres. Foto: Especial

Lía limón reconoció a esa institución universitaria por unir esfuerzos con la alcaldía y así demostrar que el trabajo coordinado de los gobiernos con la iniciativa privada es una de las fórmulas exitosas para seguir avanzando en la promoción de los derechos de las mujeres, incluido su derecho a vivir una vida libre de violencia.

