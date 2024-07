Lía Limón inaugura la Feria de las Flores en Álvaro Obregón al ritmo de Rayito Colombiano

Este sábado, la alcaldesa Lía Limón inauguró la la edición 167 de la Feria de las Flores, la cual permanecerá hasta el día 21 de julio en diferentes lugares del Barrio de San Ángel.

La inauguración del evento fue en el Parque la Bombilla, donde estuvo acompañada de colaboradores de la demarcación AO. También tuvo invitadas especiales como Margarita Zavala Gómez del Campo, excandidata presidencial y Alessandra Rojo de la Vega.

El comienzo de la feria estuvo amenizado al ritmo de Rayito Colombiano, quien puso a bailar a los asistentes el día de hoy, mientras que el 14 de julio se presentará la Sonora Dinamita, a las 4:00 de la tarde.

La alcaldesa compartió un mensaje, en el que compartió que los visitantes de la Feria de las Flores crecieron de 30 mil a 60 mil en la previa edición. Comentó que este evento se remonta a los tiempos prehispánicos, cuando los pobladores de de Tenanitla llevaban a cabo ofrendas a la diosa mexica de las flores, la belleza y el amor: Xochiquetzalli.

Lía Limón García, alcaldesa de Álvaro Obregón, pidió al Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) resolver la impugnación que presentó, tras los resultados de las elecciones del pasado domingo 2 de junio.

Elecciones: Lía Limón pide al Tribunal Electoral de CDMX resolver impugnación en Álvaro Obregón

Al finalizar la inauguración de la Feria de Las Flores, en entrevista para medios, Lía Limón compartió: "La verdad es que me parece que no hay ninguna justificación para el recuento (en Cuauhtémoc) y además llama mucho la atención que en esa impugnación sí avancen y en la de Álvaro Obregón no, llama muchísimo la atención".

Señaló que en su caso de la alcaldía Álvaro Obregón no hay avance como en el de la Cuauhtémoc, donde el Tribunal Electoral recientemente aprobó la solicitud para que se haga un recuento de votos e impugnar la elección, en la que se llevó el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega.

En ese sentido, la alcaldesa Limón García cuestionó que no hay razón para que en su caso no haya avance. También, resaltó que ha comenzado las reuniones para que se lleve a cabo un transición ordenada, puesto que no busca afectar a los habitantes de la demarcación ni la gobernabilidad,

Ya está con todo #RayitoColombiano en la #FeriaDeLasFlores, llegaron y las fallas de sonido se solucionaron 😅💃🏻 pic.twitter.com/XfLuhYm32L — Lía Limón (@lialimon) July 13, 2024

