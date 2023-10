Lía Limón presenta campaña de firmas para reabrir Estancias Infantiles │ VIDEO

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, anunció este domingo el lanzamiento de una campaña con la finalidad de juntar firmas para pedir al Gobierno de la Ciudad de México que sean reabiertas las estancias infantiles.

En conferencia de prensa, la funcionaria subrayó: "Esta campaña consiste en recolectar firmas para exigir el regreso de las Estancias Infantiles, a través de una plataforma digital”.

Lía Limón indicó que en la Ciudad de México se llegó a contar con 505 estancias que atendían a más de 18 mil niños en el 2018, cuando se canceló el programa por el cual muchas personas pudieron construir una mejor vida.

Si en esta ciudad hay más locos como yo, podemos lograr cosas que parecen imposibles.



¿Te parecería una locura regresar todas las Estancias Infantiles a toda la Ciudad de México? pic.twitter.com/tEC5Q2WMRH — Lía Limón (@lialimon) October 1, 2023

Lía Limón aspira a candidatura por CDMX para 2024

Lía Limón confirmó que tiene interés en ser la sucesora de Martí Batres, pero más allá de esos, tiene claros sus sueños y sus objetivos.

Externó: "Tengo aspiración a participar en el proceso para la candidatura a la Jefatura de Gobierno, pero sobre todo tengo sueños y causas, esto para mí es algo que va mucho más allá que un puesto, estoy convencida que el servicio público es para cambiar vidas".

Desde el hotel Krystal Grand Suites, ubicado en Insurgentes Sur, Lía Limón externó que gracias a la resistencia de muchas mujeres, en lo que va de su administración han sido reabiertas 28 Estancias infantiles y están dos por abrir dos más.

La titular de Álvaro Obregón recordó que tras la cancelación del programa, 65 mil personas quedaron desempleadas, por lo que esta campaña también está pensada en las mujeres que han tenido que abandonar sus actividades para formar a sus pequeños.

Argumentó: “Una mujer que no tiene dependencia económica no puede salir de un círculo de violencia; necesitamos políticas públicas que permitan mayor equidad y que permitan a las mujeres poder desarrollarse, mientras que a los niños se les brinde un mejor desarrollo durante la primera infancia”.

Presentamos la iniciativa ciudadana para la defensa y el regreso de todas las #EstanciasInfantiles en la CDMX; mediante la plataforma de https://t.co/oPRIfysgpr recabaremos firmas en favor de la niñez. pic.twitter.com/kR7ePnPy4R — Lía Limón (@lialimon) October 2, 2023

Aunque la alcaldesa no se fijó una meta, mencionó que en tres meses espera un aproximado de 20 mil firmas, por lo que extendió su llamado todos los capitalinos para que manifiesten su apoyo.

"Invito a todos a que se sumen a esta iniciativa; alcaldes de Morena, Gobierno de la Ciudad, ciudadanos y todos los que se quieran sumar, son bienvenidos”, remarcó.

Limón García precisó que la plataforma para estampar si firma es www.aliadosporlasestancias.com y expresó: "Si nos unimos para demostrar que somos más quienes queremos de regreso a las estancias, no van a poder esconderse, van a tener que dar la cara y tomar acciones”.

Marisol es una de las madres que ha sido beneficiada con las estancias infantiles. Durante la conferencia, compartió: "Me quedo tranquila, porque sé que esas ocho horas que estoy trabajando mi hijo está bien, ahora sabe hablar bien, convive con los demás y le gusta jugar, cosa que antes no pasaba porque era muy apegado a mí, eso me ha permitido desarrollarme personal y profesionalmente”.