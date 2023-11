Lía Limón reconoce apertura en método para designar a quien encabece la coalición 'Va por la Ciudad de México'.

Un amplio reconocimiento a los dirigentes del Partido Acción Nacional, Marko Cortés y Andrés Atayde y al coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, por encabezar el acuerdo con las otras fuerzas políticas de la oposición, para crear la coalición “Va por la Ciudad de México” y el método para la selección de la candidata o candidato a gobernar la capital del país en 2024, hizo la alcaldesa con licencia Lía Limón.

Al acudir a un evento en apoyo a la candidata a la Presidencia por el “Frente Amplio por México”, Xóchitl Gálvez, Lía Limón destacó la apertura democrática que se dio al aprobar el proceso de selección, el que incluye foros y encuestas.

“Qué bueno que los partidos se pusieron de acuerdo, pero es una muestra, sin duda alguna, del espíritu democrático del Partido Acción Nacional y tienen todo mi reconocimiento”, apuntó.

Un gusto acompañar a @XochitlGalvez en su registro al proceso interno de @AccionNacional para la selección de la candidatura a la Presidencia de la República.



¡Xóchitl va a ser la próxima presidenta de México!

Reiteró que, como lo dijo desde un principio, se apegará al método que se definió y consideró que lo acordado es una buena decisión y una muestra de que además de cuidar la unidad de la alianza, ensancha el espíritu democrático de sus integrantes.

Asimismo, señaló que ya está realizando recorridos por las calles de la ciudad para escuchar a la gente, entusiasmada por sumar y contribuir a la unidad: “porque con unidad es como vamos a ganar y como Xóchitl va a ganar la presidencia”.

En cuanto a la candidata del “Frente Amplio por México”, Xóchitl Gálvez, se mostró segura de que va a hacer una gran campaña y va a ser presidenta de la República.

“Xóchitl sí toma decisiones, no se esconde atrás de un hombre, no les pone vallas y no les avienta gas lacrimógeno a otras mujeres; ella sí tiene agenda de género, si quiere que regresen las estancias infantiles, los refugios para mujeres violentadas, que se escuche a las madres buscadoras; es una mujer que verdaderamente abraza a las mujeres, no las abandona”, subrayó finalmente Lía Limón.

