Liberan a Edgar Tungüí, excomisionado de la reconstrucción de la CDMX

Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó que Edgar Tungüí, excomisionado para la reconstrucción de la CDMX, fue liberado la madrugada del jueves, toda vez que consiguió un amparo por parte de un juez federal, para continuar su proceso en libertad.

Pese a quedar libre, Batres indicó que no está absuelto de los cargos por los que estaba encarcelado en el Reclusorio Norte: uso ilegal de atribuciones y facultades cometido como servidor público. El juez ordenó el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Edgar Tungüí Rodríguez, excomisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX en el 2017 Foto: Archivo.

'No quiere decir que esté absuelto'

Batres, al confirmar la liberación, indicó que ésta no significaba que Tungüí quedara absuelto o que no se le tomaran en cuenta las medidas cautelares impuestas para evitar su evasión de la justicia. "Él interpuso un amparo, el proceso penal sigue y la decisión de que siguiera el proceso en libertad fue de un juez federal, no quiere decir que esté absuelto", informó.

Entre esas medidas cautelares impuestas a Tungüí están el retiro de su pasaporte y la firma periódica ante un juez de la Ciudad de México, entidad de la que no deberá salir.