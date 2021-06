Línea 12 del Metro: Jorge Gaviño señala a las constructoras

Jorge Gaviño, director del Metro de julio del 2015 a marzo del 2018, comentó que los primeros resultados del peritaje son un llamado de alerta sobre cómo estaba el sistema, pues hubo una falta de cuidado en la construcción y en la supervisión de la obra, desde el origen, con vicios ocultos.

En entrevista con La Razón, expuso que él de manera particular, no se sintió perseguido por lo ocurrido; sin embargo, consideró que hubo cortinas de humo en las que ciertas personas no querían ser señaladas y, para desviar la atención, hacían acusaciones contra otras.

“Hubo situaciones que hay que señalar en el sentido de que la gente que entrevistaban quería a toda costa y desesperadamente hacer cortinas de humo; de pronto ellos no querían ser señalados y entonces apuntaban hacia cualquier persona o institución que pudiera ser señalada para decir: ‘ellos son los responsables y no nosotros’, situación que se me hace también poco ética, porque uno debe de asumir la responsabilidad, sea cual sea”, declaró.

Consideró que, en este primer informe, no se indica responsabilidad del Gobierno actual y las que sí se señalan son las constructoras participantes, los supervisores de obra y personajes que participaron en la construcción, específicamente los que omitieron una buena supervisión tanto particular como gubernamental por parte del Proyecto Metro.