Llama Claudia Sheinbaum a no cerrar actividades económicas e intensificar el programa de vacunación

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado para no cerrar actividades económicas en la Ciudad de México, pues dijo, no hay condiciones científicas para hacerlo, al tiempo que señaló que su gobierno ha procurado la solidaridad entre los habitantes que han sufrido durante la pandemia por COVID-19.

Indicó que el programa de vacunación en la Ciudad de México cuenta con reconocimiento internacional, por lo que se continuará intensificando la vacunación entre la población, y pidió mantener los cuidados.

Primero regresar al semáforo naranja, no sé con qué indicadores, y segundo ¿qué proponen? Con regresar al semáforo naranja… que se cierren actividades económicas, porque si no, no se entiende lo del semáforo naranja. Lo que nosotros estamos llamado primero con evidencia científica, a cuidarnos como nos hemos venido cuidando y a intensificar el programa de vacunación