Llaman a legisladores a discutir Ley de Publicidad Exterior de CDMX antes de ratificarla.

A unas horas de que el dictamen de la Ley de Publicidad Exterior sea turnado al pleno del Congreso de la Ciudad de México, Jorge Negrete Vázquez, presidente de la Fundación para el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, llamó a los legisladores a "por lo menos" discutir el tema antes de emitir la nueva ley con la que se prevé el retiro de espectaculares en las azoteas de la capital.

No hay ninguna prisa en aprobarla, no hay un martillo legal, no hay una necesidad primordial de aprobarla tan rápido, sin discusión; la verdad es que tienen ellos la obligación de un estudios profundo de la materia, de las necesidades de la ciudad, de los habitantes y no simplemente aprobar