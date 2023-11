Lobo deja al PRD y abre socavón en el Frente Amplio de la CDMX

El diputado local Víctor Hugo Lobo anunció ayer su renuncia a 25 años de militancia en el PRD, con lo que este partido perdió a su último liderazgo de relevancia que le quedaba en la Ciudad de México.

La salida de Lobo Román abrió un socavón para el Frente Amplio en la capital, en la víspera de que se lleve a cabo el registro de los aspirantes a la candidatura a la Jefatura de Gobierno.

En su momento, el ganador del proceso interno de la alianza PAN-PRI-PRD ya no podrá contar con la capacidad de operación electoral de Lobo, quien con su grupo Fuerza Democrática se quedó a menos de cinco puntos de ganar la alcaldía Gustavo A. Madero en el 2021.

Lobo era el personaje que más estructura tenía en el PRD de la Ciudad de México, al grado de que 12 de 16 dirigentes de alcaldías y dos terceras partes de los consejeros estatales pertenecían a su corriente.

La Alianza Va por la Ciudad de México tendrá que prescindir de este apoyo, pues Lobo precisó ayer que toda su estructura se va con él del PRD.

En conferencia de prensa, el legislador afirmó que decidió renunciar debido a que “las decisiones del PRD se han concentrado en una tríada tirana, en la cual se ha despojado a los ciudadanos de la posibilidad de incidir y se ha roto la institucionalidad del partido”.

Acusó: “Por esta condición de dominio de este grupúsculo, hemos perdido el registro en más de 16 estados y han traicionado a los militantes para obtener migajas de poder para posiciones de sus compadres”.

Desde el hotel NH ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, Lobo aseguró que renunció al PRD luego de una profunda reflexión tras la que concluyó que “el partido ha perdido el objetivo por el que nos convocó hace muchos años”.

Insistió en que “el PRD ha sido tomado por una tríada que acuerda de manera unilateral, engañosa, ilegal e ilegítima, priorizando acuerdos cupulares a espaldas de la militancia, violando sus Estatutos y su declaración de principios”.

Añadió que esperaba que la voz de la militancia fuera la que decidiera el devenir del proyecto del partido, pero, dijo, “se ha perdido el rumbo y los ejes fundamentales”.

En su conferencia el legislador estuvo acompañado por algunos consejeros estatales, quienes confirmaron que también presentaron su renuncia.

Al respecto, Lobo aseguró que lo acompañaron en su decisión 65 por ciento del Comité Ejecutivo Estatal, 65 por ciento de los consejeros estatales y 12 de los 16 dirigentes en alcaldías.

En ese sentido, el ahora experredista dijo que lo más importante es seguir luchando y trabajando para construir la ciudad que merecen los capitalinos. Añadió que de momento no tiene certeza sobre si se unirá o no a otro partido; no descartó la posibilidad de sumarse a Morena y prometió volver a convocar a los medios para dar a conocer los nuevos puntos y acciones sobre su movimiento, una vez que realice consultas con quienes forman parte del mismo.

Lobo Román resaltó que concebía que en el PRD podría incidir en la transformación de México así como cambiar la realidad la sociedad, la desigualdad, el buen ejercicio de derechos políticos y humanos, sin embargo, “esa mística, visión y principios desafortunadamente se han perdido”.

El factor Godoy

Poco antes de que se diera a conocer la renuncia de Víctor Hugo, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que si votaba a favor de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, no podría seguir como militante del partido.

Zambrano indicó que Lobo tiene la intención de votar a favor de la ratificación de Godoy Ramos, a pesar de que en días pasados se había comprometido a ir en contra, como toda la oposición.

“Estamos en víspera de la ratificación o negativa de Ernestina Godoy, pues ratificamos que hay una persecución en contra de opositores, con una saña indebida. Pedimos a los diputados que voten en contra”, expresó Zambrano.

Añadió que en semanas anteriores le preguntó a Lobo cuál sería el sentido de su voto cuando el tema se discutiera en el pleno del Congreso capitalino, “y me dijo que por supuesto, iría en contra”.

Por eso, dijo, ahora el diputado Lobo no puede seguir con su militancia en nuestro partido si está pensando votar a favor de la ratificación de la fiscal capitalina.

Más tarde, la dirigencia de Morena en la Ciudad de México celebró el anuncio de Lobo y expresó: “Le abrimos la puerta para que se sume a la construcción del segundo piso de la transformación en la capital del país”.

En un comunicado, Morena felicitó al legislador por “romper la alianza amañada para no seguir en el juego de los panistas y del líder del Cártel Inmobiliario”.

El partido guinda señaló: “Lobo Román, así como otros cuadros políticos, hoy se dan cuenta de que el método de selección del FAM en la Ciudad de México será sólo una simulación, porque el PAN ya decidió que Taboada será el candidato y difícilmente el PRI y el PRD podrán hacer algo”.

Y consideró que las diferencias que existen entre los legisladores del “PRIANRD” culminará en cerrar filas en torno a la transformación de la capital, pues “como Frente, están destinados al fracaso”.

Cabe destacar que con la renuncia de Víctor Hugo Lobo al PRD, la bancada de este partido en el Congreso capitalino quedó únicamante con dos curules, que ocupan Polimnia Romana y Karen Quiroga, ya que Jorge Gaviño se deslindó del perredismo hace algunas semanas para sumarse a Morena.