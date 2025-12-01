Políticos y empresarios lamentan la muerte de Margarita Molina, madre de Clara Brugada.

Políticos, instituciones y empresarios lamentaron este lunes la muerte de Margarita Molina Ríos, madres de Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Entre las principales muestras de cariño que se han expresado, destacó el pronunciamiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien envió su solidaridad y cariño a amigos y familiares.

“Lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos”, escribió la presidenta en la red social x.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió su solidaridad y cariño a amigos y familiares. ı Foto: Especial.

Lamentan la muerte de Margarita Molina, madre de Clara Brugada

Diferentes políticos, personalidades e instituciones comenzaron a pronunciarse sobre la muerte de Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada.

A continuación, se presentan las muestras de apoyo expresadas en las redes sociales:

“Mis más sentidas condolencias a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, por el sensible fallecimiento de su madre”, mencionó Mauricio Tabe , alcalde de Miguel Hidalgo

“Mi más sentido pésame por el sensible fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina”, exteriorizó Francisco Cervantes Díaz , presidente del CCE .

“Nuestro más sentido pésame para ella y sus familiares”, indicó la Subsecretaría de Atención a las Unidades Habitacionales

“Les envío mi solidaridad y un abrazo respetuoso en estos momentos de dolor a Clara y sus familiares”, expresó Jorge Gaviño , secretario general del IMSS

“No hay palabras suficientes para acompañar el vacío que deja una madre, pero sí mucho cariño y solidaridad para abrazar este momento tan doloroso. Que descanse en paz”, escribió Ludlow Deloya , directora general de SuperISSSTE

“Enviamos un abrazo fraterno. Descanse en paz”, indicó la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda

“Mi más sentido pésame a nuestra Jefa de Gobierno Clara Brugada, por el sensible fallecimiento de su Sra. Madre Margarita Molina Ríos, un abrazo fraterno y solidario”, señaló el diputado Sergio Mayer

“Expresamos nuestra solidaridad y respeto a su familia en este momento de profunda tristeza. Su legado de amor, fortaleza y entrega permanecerá en la memoria de quienes la conocieron y en quienes hoy honran su vida”, escribió el Congreso de la Ciudad de México.

El Congreso de la Ciudad de México expresó su solidaridad tras la muerte de Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada. ı Foto: Especial.

