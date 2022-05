"Luego por esto me regresan del trabajo"; registran aglomeraciones y avance lento en Metro de CDMX

"¡Ya bájate pinche terco!", le gritaron a un usuario en la estación Guelatao del Metro de la Ciudad de México, pues no dejaba que las puertas del vagón cerraran para que el tren pudiese avanzar, situación bastante recurrente en la línea A que va de La Paz a la terminal Pantitlán, este último un importante punto de conexión para la movilidad de los capitalinos.

Según datos del Sistema de Transporte Colectivo (STC), de Enero a Marzo del 2020 un promedio de 137 mil 847 personas llegaban a la estación Pantitlán de la línea A, cifra que disminuyó con el confinamiento, transportando un promedio de 55 mil 713 personas en el periodo de Abril a Junio.

"Cuándo estaba lo del confinamiento te podías subir al metro sin problemas, o a la combi si querías porque sabías que no había tanto tráfico o tantas personas, pero ahora creo que hasta se ve más gente que antes de la pandemia", comentó Mónica Cruz, quien esperó alrededor de 35 minutos para poder abordar un tren en esta línea del metro.

Empujones, gritos, peleas verbales y a veces hasta físicas, son situaciones a las que los usuarios se enfrentan todos los días al abordar este transporte, pues la urgencia por llegar temprano al trabajo, a la escuela o a las labores del día lleva a los usuarios a "batallar" por un pequeño lugar entre la gente dentro del vagón.

En la avenida Zaragoza la situación no tiene mejor panorama, pues el avance de los carros es lento y la carga vehicular pesada, algunos usuarios prefieren bajarse del metro y abordar camiones, combis o taxis en esta vía vehicular sin embargo para muchos otros no es una opción.

Carga vehicular pesada Foto: Eduardo Cabrera.

"Luego por eso me regresan del trabajo, pero ve, ya llevo 25 minutos aquí y no se puede y la Zaragoza no es opción, hay mucha gente", comentó Odeth Palacios, una joven que usa este transporte desde Tepalcates para llegar a su trabajo ubicado en Chapultepec, comenta que el viaje en un día sin gente se puede hacer hasta en una hora como máximo, pero que, a raíz del regreso a todas las labores y el fin del home office, tiene que salir con dos horas de anticipación para poder llegar a tiempo.

Las cifras de operación del 2021 muestran que la estación de mayor afluencia fue Pantitlán de la línea A con un promedio de 33 millones 368 mil 107 usuarios anuales, las cifras desplegadas por estación y línea de ese año aún no han sido publicadas por la dependencia.

Estación Pantitlán. Foto: Eduardo Cabrera.

La Razón documentó las aglomeraciones presentadas en esta terminal durante el periodo de julio a diciembre del 2020, dando cuenta de que el STC puede llegar a verse rebasado ante la creciente demanda de usuarios no solo en la zona oriente de la ciudad, si no también en las 12 (ahora 11) líneas que conforman el Metro.

