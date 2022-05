¡Por un descuido del conductor! Mujer de la tercera edad sufre accidente en el transporte público (VIDEO)

Una mujer de la tercera edad sufrió un accidente al tratar de descender de una unidad del Transregio, transporte público en Monterrey, Nuevo León. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad en el lugar este jueves.

En las imágenes se puede observar que el conductor del camión de la ruta 64, en la colonia Nuestra Señora de Fatima en Escobedo, se detuvo para dejar bajar a las personas, pero aceleró antes de que la última pasajera terminara de tocar el suelo, debido a que la ignoró.

Pésimo servicio de esa ruta. Tardan demasiado y las unidades destartaladas @RossEG14, usuario en Twitter



¡Qué peligro!



Imprudencia de chofer de Ruta 64 Transregio provoca caída de pasajera, en la Colonia Nuestra Señora de Fátima, en #Escobedo



¿Qué opinan?



Vía @_LASNOTICIASMTY pic.twitter.com/SVDsCmNKcN — HuGo Aranda Tamayo®️ (@arandatamayo_) May 6, 2022

El suceso ocasionó que fuera arrastrada algunos centímetros al querer sujetarse del andador. Ante ello, otra mujer y un hombre que dejaron el vehículo al mismo tiempo, la auxiliaron.

Gracias al aviso de ambos ciudadanos el incidente no pasó a mayores y la víctima no reportó heridas de gravedad. No obstante, reclamaron el mal uso de los espejos laterales para verificar el correcto descenso de los pasajeros.

Asimismo, usuarios de las redes sociales se quejaron del “pésimo servicio” del transporte público en Nuevo León, ya que están de mal humor los trabajadores o las unidades tardan demasiado en pasar.

Pésimo servicio camiones viejos sin clima y chóferes pésimos al manejar @dio_heyer, internauta en Twitter

MAEP