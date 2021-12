Por quejas de cobros altos, CDMX pone lupa a normas de Uber, DiDi...

Ante el incremento de tarifas en los servicios que ofrecen las aplicaciones de transporte como Uber o DiDi, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que revisará la regulación de estas plataformas.

Este martes, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que los incrementos tengan que ver con la administración local y argumentó que no le parece “correcto” que se den estos ajustes tarifarios, por lo que adelantó que instruyó al secretario de Movilidad, Andrés Lajous, para que se revisen las regulaciones.

“¿Qué estamos haciendo? Le pedí al secretario de Movilidad que revisara la regulación en estos casos; hasta este momento no hay ninguna regulación, más que un aprovechamiento que se cobra desde hace años, que va a un Fideicomiso y entra directamente para la sustitución de vehículos”, explicó.

La mandataria destacó que se está fortaleciendo el uso de la aplicación Mi Taxi, para volverla más competitiva, de tal forma que los usuarios accedan a ella.

Sheinbaum Pardo resaltó que lo que hace falta es que más taxistas se incorporen al sistema de esta aplicación, para que haya la cantidad suficiente al momento de brindar el servicio.

“La Secretaría (de Finanzas) está en un trabajo muy importante para seguir aumentando el número de taxis que se integren a esta aplicación, e invitamos a los taxistas a que lo hagan; es una gran oportunidad para dar un buen servicio, servicio seguro, y que sean los taxistas de la ciudad quienes tengan una parte importante de esta demanda, aprovechando los altos precios de las aplicaciones”, explicó.

Aunque durante la época de fiestas navideñas y de fin de año es usual que los precios en los servicios de transporte privado, como taxi por medio de aplicaciones digitales, se eleven, este año las denuncias en redes sociales y ciudadanas se han hecho frecuentes, por lo que los capitalinos han optado por tomar medidas alternativas, para evitar el golpe a sus bolsillos.

Blanca Guzmán, una usuaria frecuente de aplicaciones como Uber y Didi, denunció a La Razón que el precio de sus traslados en la última semana se incrementó hasta en 62 por ciento, pues mientras el costo de un viaje de 30 minutos, de la alcaldía Gustavo A. Madero a la Cuauhtémoc, tenía un costo promedio de 140 pesos, la semana pasada se le hizo un cobro por 220 pesos, lo que implica un gasto “muy elevado, y más en esta época”.

Ante esto, ciudadanos han optado por hacer uso del transporte público, a pesar del “temor” que les ocasionan los probables contagios de Covid-19 y en beneficio de sus economías.

Arturo, un usuario de estas aplicaciones, denunció que desde su domicilio ubicado en los límites con el Estado de México, hasta su lugar de trabajo, en la colonia Roma, se le han hecho cobros por 600 pesos, cuando lo “regular” era entre 150 y 200 pesos.

“Dejé de usar transporte público en las mañanas porque es la hora pico a la que me voy a trabajar y, con la pandemia, dejé de tomarlo, pero he regresado a usar Metro, Metrobús, porque no puedo pagar esas cantidades con tanta frecuencia”, explicó.