Magisterio de CDMX brinda su respaldo a Omar García Harfuch.

Durante un encuentro con mil 600 trabajadoras y trabajadores de la educación en la capital, Omar García Harfuch, reconoció la labor del magisterio y destacó que la educación es el corazón de la transformación en nuestro país y en nuestra ciudad.

El aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, expresó que el compromiso, entrega y dedicación de las maestras y maestros, representa la esencia del movimiento. Y destacó los esfuerzos realizados por la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México al crear universidades, mejorar la calidad educativa, otorgar becas a todas las niñas y niños, y apoyar la basificación de maestras y maestros.

Señaló que le honra ser parte de un movimiento que ha luchado como nunca por mejorar la educación en nuestro país; y explicó que gracias a la política de becas más importante de la historia, millones de niñas, niños y adolescentes tienen acceso a educación básica, uniformes y libros de texto para continuar su formación académica.

Añadió que ninguna otra entidad de nuestro país tiene un programa más amplio en favor de la educación como lo tiene nuestra Ciudad en todos sus niveles educativos, resultado de los esfuerzos impulsados por la doctora Claudia Sheinbaum.

“Estoy consciente de que el futuro y bienestar de la Ciudad de México está en gran medida en sus manos y les quiero decir que no están solos, que lo hagamos juntos, y desde nuestra trinchera consolidemos el proyecto educativo de la Cuarta Transformación y la nueva escuela mexicana para promover una formación integral, un aprendizaje inclusivo, colaborativo, equitativo y de calidad”, resaltó.

También señaló que al recorrer la ciudad no había una sola alcaldía que no hablara de la importancia de las becas para las y los estudiantes, también pudo comprobar que la educación es indispensable para transformar los entornos de violencia y expresó que su objetivo es contar con el apoyo de los maestros para que las niñas, niños y adolescentes prefieran ir al salón de clases y no sean cooptados por el crimen organizado.

Por ello les reiteró que siempre estará abierto al diálogo y dispuesto a escuchar y trabajar incansablemente para atender sus necesidades. Concluyó que en la Segunda Etapa de la Transformación la prioridad seguirá siendo la educación, así como mejorar la infraestructura y capacidades escolares, para garantizar la mejor formación a nuestras niñas y niños.

Por su parte, las y los asistentes manifestaron sus necesidades y los retos que enfrenta el magisterio como el aumento salarial, la basificación y certeza laboral, prestaciones y seguridad social, mejoras en inmuebles, entre otros.

También reconocieron los logros en materia de seguridad escolar que Omar García Harfuch realizó cuando fue titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y le expresaron su confianza en que continuará con el fortalecimiento a la educación.

En el evento estuvieron presentes Francisco Sinhué Ramírez Oviedo, coordinador Nacional de Fuerza Turquesa; Lucila Garfias Gutiérrez, coordinadora Política de Fuerza Turquesa CDMX; Ulises Chávez Tenorio, coordinador General de la Casa 9; Arturo Salazar Lara, coordinador General de la Casa 10; Emilio Ortiz Amaro, coordinador General de la Casa 11; Carlos Gómez Rodríguez, coordinador General de la Casa 60; José Luis Pérez Márquez, representante Nacional en la Casa 60; Felipe González Villegas, coordinador Político de Fuerza Turquesa CDMX, así como mil 600 maestras y maestros que le manifestaron continuas muestras de cariño y de apoyo, y reiteraron que sin educación no hay transformación.

JVR