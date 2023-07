Manifestantes a favor de las corridas de toros y peleas de gallos, bloquean Terminal 1 del AICM

"Precaución Vial. Hallarás afectada la circulación en avenida Capitán Carlos León a la altura de Terminal 1 del AICM, por manifestantes. Alternativa vial: avenida Tahel". Así es como el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dio a conocer el bloqueo que se registró esta tarde en la Terminal 1 del AICM.

13:01 #PrecauciónVial | Hallarás afectada la circulación en Av. Capitán Carlos León a la altura de Terminal 1 del AICM, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Tahel. pic.twitter.com/Uy2Dt0j4Rg — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 13, 2023

Aunque hace unos momentos a través de la cuenta oficial de Twitter del Centro de Orientación Vial se indicó que se restableció la circulación, es importante que te informemos que las afectaciones se debieron a la presencia de manifestantes que están a favor de las corridas de toros y de las peleas de gallos en la Ciudad de México.

14:15 Se restablece la circulación en Av. Capitán Carlos León a la altura de Terminal 1 del AICM, luego de la presencia de manifestantes. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 13, 2023

En redes sociales los usuarios reportaron que las entradas al aeropuerto estaban bloqueadas y que estaban siendo afectados para llegar a la Terminal 1 y poder abordar sus respectivos vuelos. Los manifestantes no sólo se hicieron presentes en el AICM, sino también a las puertas del Congreso capitalino, en donde arrojaron huevos crudos, así como en Palacio Nacional, en donde amenazaron con no votar por la actual administración, si no se les cumplían sus demandas.

Ellos aseguran que tanto las corridas de toros como las peleas de gallos son diversión para ellos.