Marchan rumbo al Zócalo en favor de jornada laboral de 40 horas

Este domingo, grupos de la sociedad civil marchan sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México con el objetivo de exigir que se apruebe la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

Desde las primeras horas del día, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que se esperaba esta marcha desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino a partir de las 11:00 horas.

La protesta fue organizada por el grupo Frente Nacional por las 40 horas, que se ha organizado para manifestarse en favor de la iniciativa que busca reducir la jornada laboral para los trabajadores en México.

De esta forma, el mismo Centro de Orientación Vial de la SSC-CDMX informó que las 11:55 horas inició la marcha que avanza sobre Paseo de la Reforma. De acuerdo con las fotografías compartidas por la dependencia, el grupo de personas es reducido.

Por lo anterior, recomendó como alternativas viales las avenidas Chapultepec y Circuito Interior .

Asimismo, la SSC-CDMX advirtió que, además de ésta, se esperan otras manifestaciones en la zona centro de la capital mexicana, particularmente la marcha que irá de la Embajada de Estados Unidos al Zócalo a partir de las 15:00 horas a cargo de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina.

Insiste PRI en jornada laboral de 40 horas

El coordinador parlamentario Rubén Moreira Valdez anunció que este lunes va a enviar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, una excitativa para que ya se vote el dictamen que propone disminuir de 48 a 40 horas la semana de trabajo.

Acompañado por el economista Mario Di Costanzo, el líder congresista sostuvo que somos el país donde la gente trabaja más y proporcionalmente gana menos, por lo que vuelve a insistir, porque Morena no quiere que se vote, con un nuevo exhorto, para que se abra la votación en el Pleno.

“Estuve con algunos empresarios y me dijeron que habían estado en algún lugar muy importante y que les habían dicho que no se iba a votar. Parece ser que la oligarquía hace que Morena brinque la cuerda para no mover el dictamen”, indicó el coordinador de los diputados federales del PRI.

