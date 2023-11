Martí Batres afirma que audio contra Harfuch difundido en redes fue hecho con IA

Tras el supuesto audio que circuló en redes sociales, donde presuntamente Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, está a favor de Clara Brugada y va en contra de Omar García Garfuch, aseguró que es falso.

Fue a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, que el Jefe de Gobierno indicó "está circulando un audio en el que se pretende atribuirme expresiones relacionadas con el proceso interno de #Morena en la Ciudad de México. Aclaro que es totalmente falso. Nunca he hecho tales afirmaciones. Está producido con inteligencia artificial. No es real".

En el audio, se escucha la presunta voz de Batres, que menciona estar en contra de la ventaja del extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y que tienen dos semanas para bajar a Omar García de las encuestas.

Esto es lo que dice el supuesto audio de Martí Batres

"Oye, la candidata me pidió dejar de apoyar a Clara, ya me pasaron cómo salió en la encuesta y si va muy abajo, pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género, yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán, con Vri y haber si saca algo más Ana porque lo último de Lili no más no pegó. Hay que seguir creciendo a Clara y no soltar la campaña contra Omar en redes y seguir sacando encuestas que pongan empate y mover todo lo que ha pegado bien en redes. No me malentiendas, no es que no quiera hacerle caso a la jefa, es que creo que no está viendo las divisiones ni el panorama completo desde la ciudad. Me confirmas de enterado por fa".

Martí Batres asegura que audio en contra de Harfuch es falso. Foto: Captura de pantalla

