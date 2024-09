Martí Batres, Jefe de Gobierno de CDMX, rinde este martes Sexto y último Informe

Martí Batres rendirá este martes 17 de septiembre el Sexto y último Informe de Gobierno de la Ciudad de México en esta administración, mensaje que se dará en el Congreso capitalino.

#MartíBatres6toInforme | ¡Combate histórico a la delincuencia! 👮🏻‍♀🚨



Martí Batres se presentará ante los diputados del Congreso capitalino para rendir su informe de labores en el Salón de plenos, con base al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de la III Legislatura.

Está estipulado que la sesión solemne se desarrollará en forma presencial, en un clima de respeto y civilidad política, por lo que las personas congresistas de cada una de las nueve fracciones y asociaciones parlamentarias se han comprometido a no interrumpir a quien se encuentre en uso de la palabra, no permitir manifestaciones ajenas al formato establecido y no emplear expresiones de falta de respeto hacia ninguna asistente al acto.

Se prevé que el informe de Martí Batres inicie a las 10:00 horas.

