Mauricio Tabe pone ‘mano dura’ a obras irregulares en la Miguel Hidalgo.

Los propietarios o encargados de obras irregulares que incumplan el estado de clausura impuesto por la alcaldía Miguel Hidalgo, serán denunciados ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el delito de quebrantamiento de sellos.

Así lo advirtió el alcalde Mauricio Tabe, quien señaló que en esta demarcación no se permitirán construcciones que no cuenten con los requerimientos de ley y mucho menos se tolerará a personas que, en desacato, no cumplan con las sanciones administrativas impuestas por la autoridad.

“En esta administración estamos denunciando penalmente a quien viola los sellos de clausura para que, tanto el representante legal como los propietarios, asuman las consecuencias de esa decisión”, sostuvo.

Recordó que anteriormente la autoridad detenía a los trabajadores de la construcción, lo que se convertía en un “cuento de nunca acabar”, toda vez que los propietarios de las obras continuaban los trabajos con nuevos trabajadores.

Foto: Especial

“Violar los sellos de clausura es un delito y hay desarrolladores muy abusivos que se atreven a burlarse de la autoridad y a seguir violando la Ley y continúan con sus obras a pesar de tener estos sellos de clausura, no detienen los trabajos, le siguen y le siguen”, dijo.

En este contexto, Tabe detalló que el actual gobierno de Miguel Hidalgo ha interpuesto nueve denuncias por el delito de quebrantamiento de sellos en distintas obras irregulares, pero fue sólo hasta esta última que la Fiscalía capitalina actuó al respecto.

“Me informan que la Fiscalía ya aseguró el primer predio en Monte Líbano 1320 por cometer este delito, así esperamos que se le dé seguimiento a las denuncias que hemos presentado contra esos propietarios abusivos que violan la ley e intentan burlarse de la autoridad”, enfatizó.

Finalmente, Tabe destacó que el gobierno de Miguel Hidalgo no está en contra del desarrollo urbano ordenado y que respeta la ley y sobre todo, el Plan General de Desarrollo Urbano y los planes parciales de las colonias.

“Que quede bien claro: quien viola los sellos de clausura comete un delito y tiene que pagar las consecuencias ”, advirtió.

