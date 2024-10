Me llevo el corazón de Iztapalapa a toda la Ciudad de México: Clara Brugada

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se despidió de la alcaldía Iztapalapa, donde gobernó durante los últimos seis años y comentó que luchará porque las periferias de la capital no sufran marginalidad.

En su primer día de Gobierno, Brugada Molina aseguró que su equipo de trabajo será sensible para que se pongan en los zapatos de quienes padecen alguna necesidad y aseguró que en su gabinete ningún integrante actúa con corrupción.

Simpatizantes de Brugada se "despiden" de ella en Iztapalapa. Foto: Eunice Cruz, La Razón

"Me llevo el corazón de Iztapalapa a toda la Ciudad de México y dejo mi corazón en Iztapalapa, vamos a hacer un gobierno que transforme la vida de la gente, que las periferias no sean sinónimo de desigualdades y dejen de ser abandonadas y se conviertan en nuevas centralidades en las que se pueda transformar la vida de la gente. Doy por sentado que no tenemos a ningún corrupto en nuestras propuestas", dijo.

leer más Comunidades indígenas y afromexicanas entregan bastón de mando a Clara Brugada

Brugada destaca que su gestión será cercana a la gente

Clara Brugada salió desde su casa, ubicada en la colonia San Miguel Teotongo, acompañada de sus tres perros, así como de Ernestina Godoy, Sebastián Ramírez, Alejandro Encinas, Salvador Chiprés, Inti Muñoz, y caminó rodeada de cientos de vecinos, quienes la esperaban con carteles, globos y porra.

"Se ve, se siente, la lucha está presente", "Es un honor estar con Clara hoy", "gracias Clara", "Jefa de Gobierno, Jefa de Gobierno", gritaban los asistentes, también había zanqueros, batucada y música.

▶️#Video | "Me llevo el corazón de Iztapalapa a toda la Ciudad de México y dejó mi corazón en Iztapalapa", Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), así se despidió de la alcaldía donde gobernó durante los últimos seis años



📹: Eunice Cruz/ @LaRazon_mx pic.twitter.com/uXS0763m2a — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 6, 2024

Clara Brugada resaltó que es la primera Jefa de Gobierno que es originaria de una zona donde ha habido transformación, lucha y autogestión, por lo que su gestión debe destacar por ser popular.

"Decidí que si quería hacer algo por este país no podía quedarme en los libros y decidí venirme a vivir a esta colonia, aquí somos herederos de un puñado de hombres y mujeres que hace 50 años decidieron que no podían quedar las cosas así y que tenían que organizarse de manera comunitaria", dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am