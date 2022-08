"No me meto en el tema": Sheinbaum sobre próxima presidencia de Morena en CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que a ella no le corresponde decidir acerca de los temas de Morena en la capital, específicamente sobre quién será el próximo dirigente de este partido en la capital.

"No me meto en los temas de quién va a ser el próximo presidente del partido, no me corresponde, no soy yo quien deba decidirlo" Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX

te puede interesar Donald Trump acusa que agentes del FBI allanaron su casa de Mar-a-Lago, en Florida

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que Sebastián Ramírez, quién actualmente se desempeña como coordinador de Comunicación Social de la mandataria capitalina, se prepare para sustituir a Tomás Pliego, Sheinbaum Pardo indicó que no está informada al respecto.

"No me lo ha informado, no sé si sea su decisión, por supuesto que tenemos mucho aprecio por Sebastián, es un joven, o ya no tan joven, brillante, honesto , y no me ha informado si tiene interés en dejar la coordinación de Comunicación" , expresó.

La mandataria explicó que son los 240 consejeros de Morena que fueron electos quienes deben decidir esos cargos al interior del partido, pues señaló que existe "separación entre gobierno y partido".

"Somos parte de lo mismo pero yo no soy consejera entonces no tendría por qué dar mi beneplácito", sentenció.

CEHR