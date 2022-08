Candidaturas rumbo a 2023 dividen a panistas

L a candidatura de la oposición para las elecciones del 2023 en el Estado de México dividió a los panistas. Algunos consideran que un acuerdo de coalición es prioritario, mientras que otros, como el aspirante Enrique Vargas del Villar, creen que su partido debe ir, preferentemente, con su propio abanderado.

Vargas del Villar comentó a La Razón que tiene la mano levantada para encabezar la lucha en la entidad, pues ha trabajado intensamente en el estado, por lo que aseguró que su plan A es el PAN sólo con él y el plan B es una alianza con el PRI y el PRD en la búsqueda de la gubernatura.

El inicio del año electoral se ha adelantado por la farsa que ha hecho Morena. Tenemos una recepción muy positiva de la ciudadanía a lo que hemos venido realizando

Enrique Vargas del Villar

Expresidente municipal de Huixquilucan



“El plan A es conmigo para las elecciones del Estado de México, ese es el objetivo. Luego, si se hace una alianza con Va por México, debe ser el plan B; porque estoy preparado y mis resultados lo avalan, ya que he sabido gobernar en temas que le interesan a la ciudadanía”, dijo.

“El inicio del año electoral es enero y se ha adelantado por la farsa que ha hecho Morena; esta farsa de la defensa de los comités, pero lo único que hacen es engañar a la gente. Tenemos una recepción muy positiva de la ciudadanía a lo que hemos venido realizando hasta el momento”, manifestó.

El expresidente municipal de Huixquilucan indicó que en el PAN no están cerrados a una alianza, pero aclaró que trabajan como si fueran a ir solos.

Me parece clave que en 2023 vayamos unidos, pero no sólo PAN, PRI y PRD, sin toda la sociedad civil si verdaderamente queremos ganar la Presidencia y el Edomex

Mariana Gómez del Campo

Secretaria de Asuntos Internacionales del PAN

Subrayó que será en los siguientes meses cuando se decida si se puede formar la coalición, ya que esperan la respuesta de la ciudadanía, organizaciones, religiosos o empresas, para conocer qué se requiere y si es factible la alianza.

Uno de los mayores retos que ve en la formación de una posible coalición es el tema sobre la definición de quién debe elegir al candidato en encabezará el proyecto, del que espera no haya conflicto, pues cada fuerza quiere tener a su aspirante, sobre todo el PRI, que tiene su bastión en la entidad mexiquense.

“El que garantice ganar (la elección) es el que debe ser el candidato. Lo que necesitamos es saber quién realmente puede tener el triunfo. Se debe definir quién va a encabezar y ojalá eso no sea un conflicto; nosotros vamos creciendo y hay reconocimiento de varios factores en la figura de Enrique Vargas; eso debe estar en la discusión”, agregó.

La fórmula para vencer a Morena es muy sencilla, dijo, pues tienen la ventaja de las denuncias que hay en contra de Delfina Gómez, además de que la fuerza política que la impulsa ha fallado en temas de seguridad, salud, economía y educación, lo que se ve en sus pobres resultados, añadió.

Hoy el PRI en el Estado de México tiene un millón de votos más que nosotros, pero se debe definir si esto es contundente o si es por acercamiento con el dirigente nacional

Adriana Dávila

Excandidata a la dirigencia del PAN

No obstante, Mariana Gómez del Campo aseguró que el “plan A” del PAN para el proceso electoral del próximo año es asegurar que la alianza Va por México continúe, aun con el destape de Vargas del Villar como posible candidato de esa fuerza política.

En entrevista, la secretaria de Asuntos Internacionales de Acción Nacional dijo que es fundamental hacer todos los esfuerzos para que se confirme la coalición, ya que es la manera más adecuada para ganar las elecciones no sólo en el 2023, sino también en el 2024.

“Yo espero que podamos lograr una alianza para el próximo año, ya que me parece clave que en el 2023 vayamos unidos, pero no sólo PAN, PRI y PRD, sino que se una toda la sociedad civil si verdaderamente queremos ganar la Presidencia de la República y el Estado de México. Me parece muy importante que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que se lleve a cabo la coalición”, aseveró.

Gómez del Campo señaló que no hay motivo para que las tres fuerzas políticas no vayan unidas, salvo que haya personajes que prefieran que no se gane, pues se ha demostrado que juntos son más fuertes.

A pesar de ello, sostuvo que el PAN tiene la fuerza necesaria para ir de manera individual rumbo al proceso electoral.

“Debemos elegir a la persona más competitiva y no sólo participar. A veces duele que no sea el de la casa, pero debe ser un candidato de unidad, sea quien sea. La opción A es la alianza y la B es ir solos con nuestro candidato”, dijo.

Hasta este momento, Delfina Gómez, por Morena, y Enrique Vargas del Villar, del PAN, han sido destapados por sus respectivos partidos para pelear por la gubernatura en el Estado de México; por el PRD tiene la mano levantada Omar Ortega y por el PRI, Alejandra del Moral.

Con matiz, la senadora panista Xóchitl Gálvez coincidió en que, si hay un candidato o candidata con valores y honradez, independientemente de que milite o no en Acción Nacional y que pueda ganar, se debe formar la coalición.

La panista aseveró que la mejor propuesta es tener armada la alianza para arrebatar el poder a Morena que, sostuvo, le ha mentido a la ciudadanía.

Recordó que Delfina Gómez les quitó dinero a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, cuando la hoy titular de la Secretaría de Educación Pública fue alcaldesa, para desviarlo a campañas.

Xóchitl Gálvez dijo que deben ser 50 por ciento candidaturas entre hombres y mujeres y por ello se debe analizar, más que nombres, cómo manejar la fórmula. “Hombre o mujer en el Estado de México, esa es la gran cuestión”, dijo.

Sin embargo, Adriana Dávila, excandidata a la dirigencia del PAN, señaló que se debe crear un criterio para saber por qué debe existir una alianza, cuando la fuerza política debe apostar a sus propios cuadros.

“Hoy el PRI en el Edomex tiene un millón de votos más que nosotros, pero se debe definir si esto es contundente o si es por acercamiento con el dirigente nacional”, señaló.