'No me siento defraudado, estoy agradecido', asegura Omar García Harfuch

Omar García Harfuch aseguró no sentirse defraudado tras quedar en el segundo lugar por la candidatura de la Ciudad de México, pues aseveró que la gente fue quien lo hizo ganar en simpatías.

“No me puedo sentir defraudado porque los ciudadanos me hicieron ganar la encuesta, al contrario me siento muy agradecido”, aseveró.

Dijo que ahora trabajará en unidad como lo dijo el dirigente nacional, Mario Delgado.

Mencionó que lo que quiere es seguir sirviendo a México y tendría que pensar acerca de la posibilidad de llegar al Senado de la República.

“Más de ir por un puesto, lo que quiero es seguir sirviendo a mi país en donde sea”, añadió.

Indicó que no depende de él llegar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque aclaró que le gustaría sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum.

Omar García Harfuch asegura que acepta el resultado Video: Yulia Bonilla

