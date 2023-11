Revela Morena a ganadores en encuesta: Harfuch, Nahle, Armenta...

El anuncio de Morena para dar a conocer a sus candidatos a los nueve estados donde se renovarán gubernaturas y Jefatura de Gobierno no terminó de confirmarse. Y es que hasta el cierre de la edición, la aplicación del principio de paridad que trazó el INE para que los partidos postulen a cinco mujeres y a cuatro hombres no terminaba por definirse.

Hasta el cierre de la edición, sólo la candidatura en Morelos estaba muy clara con el triunfo de Margarita González, hecho que incluso el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció desde el primer momento.

En el caso de Veracruz, aunque Delgado no lo indicó de la misma manera, quien se posicióno en primer lugar fue la exsecretaria de Energía, Rocío Nahle.

Mientras que en la Ciudad de México, la joya de la corona de los nueve estados en que habrá comicios, las preferencias dieron el triunfo al exsecretari de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y en segundo sitio a la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada.

La jornada de ayer —que se extendió por más de 13 horas— se caracterizó por información a cuentagotas en la que Morena fue anunciando a los candidatos ganadores de las encuestas en Yucatán, Veracruz, Tabasco, Puebla, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y la Ciudad de México.

Poco después del mediodía, Mario Delgado anunció los primeros resultados y fueron para Yucatán, donde Joaquín Díaz Mena y Verónica Camino eran los mejores posicionados en las encuestas espejo, aunque habría que esperar al resultado de todas las entidades para saber dónde se aplicaría la paridad de género.

Más tarde, Delgado envió un señalamiento sobre que ningún hombre de los que habían participado podría declararse ganador aunque obtuviera las preferencias en sus respectivas entidades, así que les pidió esperar al anuncio final que se dio hasta la madrugada de este sábado.

Explicó que el triunfo automático solamente sería para aquellas mujeres que se posicionaran en el primer lugar de los sondeos, lo cual se dio en Morelos, donde la encuesta de Morena y las dos espejo que se aplicaron favorecieron a Margarita González, extitular de la Lotería Nacional.

“En este caso ya no tenemos que esperar regla de género porque dijimos que donde ganan las mujeres se quedan como coordinadoras”, señaló Delgado.

. Gráfico: La Razón de México

En un mensaje de agradecimiento, la eventual candidata a gobernadora describió a Morena como un partido histórico para sacar adelante al país.

Sin embargo, el ánimo de certeza no se replicó para los demás estados.

Cerca de las 2:50 de la tarde, Morena continuó con Tabasco, donde fueron los mejor posicionados Javier May como el hombre con mayor preferencia, y Yolanda Osuna como la aspirante mujer.

Después siguió el turno para Puebla, en donde las encuestas pusieron al senador Alejandro Armenta y a Claudia Rivera como el hombre y la mujer mejor posicionados, dando al legislador el primer lugar con 22.3 por ciento de las preferencias, y a la segunda, 11.9 por ciento.

Esto quedó así, a pesar de que el segundo lugar general fue para el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien abandonó con gesto serio las instalaciones donde todo ocurría y minutos antes de que la dirigencia diera a conocer los resultados de manera pública.

Más tarde, el diputado compartió un video en redes sociales en el que indicó que será este domingo cuando se manifieste sobre lo ocurrido, una vez que se reúna con quienes lo apoyaron en el estado.

“Los datos de las encuestas demuestran que nuestro movimiento es una gran esperanza de transformación para nuestro país. Respecto a los resultados del Estado de #Puebla, por responsabilidad, congruencia y consistencia, fijaré mi posición referente a éstos una vez que consulte con los miles de poblanas y poblanos que generosamente me brindaron su apoyo”, dijo molesto.

Mier Velazco resaltó que él es fundador e integrante de Morena, por lo que aseveró que “nunca haré algo para dañarlo… Nunca me han importado los cargos, sino la transformación de nuestro país”.

El segundo turno de inconformidades emanó de los aspirantes en Jalisco, donde las encuestas arrojaron como los mejor posicionados al exdiputado y regidor en Guadalajara, Carlos Lomelí, y a la diputada federal Claudia Delgadillo.

Para esa entidad, el diputado federal Antonio Pérez Garibay salió del sitio y arremetió en contra de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, antes de la encerrona, pues aseguró que un par de horas antes ya les habían dado los resultados y por ello no se prestaría a una “farsa”.

En entrevista con medios señaló que una persona de Morena (sin especificar) se acercó para darles a conocer los resultados de la encuesta, lo que tomó como una grosería y falta de seriedad.

“Dos horas antes de presentarnos las encuestas nos dijeron quién podría ser, no soy la persona para decirlo, no quiero hablar mal de mi partido, de mi gente, pero lo que nos hicieron, la ofensa que nos hicieron a los seis es una gran ofensa, y el único que tuvo el valor de salir por esta puerta es tu servidor, yo tengo mucha dignidad. Me retiro en este momento y vamos a ver lo que sucede. Por lo pronto, tratar de tener un diálogo, un acercamiento con la doctora (Claudia Sheinbaum) para saber que esto es verdad, lo que este personaje nos dijo”, aseveró el también padre del piloto de F1, Checo Pérez.

Pero no fue el único, momentos después, Carlos Lomelí, puntero en la encuesta de Jalisco, afirmó que no estaría dispuesto a ceder el lugar que las encuestas le dieron en la primera posición.

El reto es garantizar la continuidad de la transformación que inició nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum, por eso debemos trabajar unidos

Omar García Harfuch

Candidato electo de Morena a la CDMX

Sobre esto, Claudia Delgadillo dijo a La Razón que no tenía nada que opinar, y que quien quiera enojarse, mejor “que se encontente”.

En los resultados de Chiapas, los senadores Eduardo Ramírez y Sasil de León se convirtieron en los punteros, lo cual no fue aceptado por otros contendientes como la empresaria y diputada Patricia Armendáriz, quien al igual que los anteriormente mencionados, abandonó el lugar muy molesta.

Pasada la medianoche llegó el turno a la capital mexicana, donde la diferencia entre García Harfuch y Brugada fue de 13.8 puntos. Después Delgado anunció que más tarde se darían a conocer cómo se aplicó la paridad de género para definir a las 3 mujeres restantes. Hasta el filo de las tres de la madrugada, todos los aspirantes seguían en cónclave con la dirigencia, entre reclamos de los afines a García Harfuch, quienes exigieron respetar los resultados de la encuesta.