Metro CDMX. Claudia Sheinbaum anuncia reapertura de más estaciones de la L12 en esta fecha

A dos años del colapso en la Línea 12 del Metro, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que el objetivo de las autoridades es que para finales de junio puedan volver a operar las estaciones que van desde Atlalilco a Periférico Oriente en el tramo elevado.

" Nuestro objetivo es que a finales del mes de junio se abra el tramo que llega hasta Periférico , se está haciendo todo para que esto sea así, vamos a estar informando cada semana cuál es el avance, ese es el objetivo", dijo.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que lo más importante es que al término de la rehabilitación, quede una línea "segura".

Aunque no dio una fecha exacta, Sheinbaum Pardo indicó que toda la línea quedará terminada este mismo año, pues la segunda parte no requiere de un procedimiento tan complejo.

"La siguiente parte, que ya tiene un procedimiento no tan complejo, porque los tramos no son tan altos, estará este año; todavía no podemos dar fecha exacta, pero esperamos que sea a principios o mediados del segundo semestre de este año", mencionó.

En su mensaje, la mandataria recordó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha logrado firmar acuerdos reparatorios con 117 núcleos familiares de las víctimas de la tragedia, mientras que otros 12 aún están pendientes, además de que continúa el juicio en contra de exfuncionarios relacionados con este tema.

FBPT