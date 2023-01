Metro CDMX: Denuncian acto de homofobia de elemento de la GN en Línea 2

Un usuario en redes sociales denunció un presunto acto de homofobia en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido cuando, según cuenta, un elemento de la Guardia Nacional dentro de las instalaciones lo siguiera junto con su pareja del mismo sexo para, finalmente, gritarles: “¡Pin… put…!”.

El usuario contó a través de un hilo de Twitter que, un día, cerca de las 22:00 horas, abordó a la estación San Cosme junto a su pareja, cuando, en ese momento, percibieron la mirada y “una exclamación de enojo” por parte de un elemento del cuerpo de seguridad.

Posteriormente, contó el internauta, la pareja avanzó por la estación por donde el agente comenzó a seguirlos. En ese momento, el joven se volteó con dirección a su perseguidor para preguntarle si había algún problema, ante lo cual no obtuvo respuesta.

La situación continuó hasta que la pareja abordó el tren, cuando, justo en el momento en el que cerraran las puertas, el guardia les gritó “¡Pin… put…!” , según contó el usuario en su hilo.

“Me sentí vulnerable y con miedo como hace mucho no me sentía. Causalmente, la última vez fue también en un andén del Metro, pero en esa ocasión quien me insultó fue una persona alcoholizada en situación de calle. No quien se supone me debería estar cuidando”, concluyó el joven.

La denuncia del usuario provocó reacciones entre los internautas de redes sociales, algunos quienes aplaudieron la acción de evidenciar el acto presuntamente homofóbico y sugirieron interponer una queja, mientras otros cuestionaron la veracidad de la narración. Después de varias horas de haber sido publicada la historia, el joven decidió retirar el tuit de su perfil.

