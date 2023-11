Metro CDMX hoy 8 de noviembre: Líneas que presentan retrasos y aglomeraciones

Si usas el Metro CDMX este miércoles 8 de noviembre, anticipa tus tiempos, ya que las Líneas A, B y 3 presentan retrasos, avance lento de trenes y saturación de pasajeros.

Líneas del Metro CDMX con avance lento de trenes

Línea B de Ciudad Azteca a Buenavista.

Línea 3 de Indios Verdes a Universidad.

Línea A de La Paz a Pantitlán.

En la Línea A del Metro CDMX, que va de La Paz a Pantitlán, los usuarios aseguran que han tenido que esperar por 1 hora para poder abordar un tren, ya que se están tardando demasiado tiempo en llegar y cuándo uno arriba a la estación vienen muy lleno y es imposible subir a él.

Ante las quejas de los usuarios que están a la espera de poder entrar a la estación terminal La Paz, el Metro CDMX explicó que en horarios de mayor demanda se lleva a cabo el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios, por lo que pidió paciencia y un ingreso ordenado.

Anticipo la salida, planeo el viaje y ustedes con su ineficiencia le dan en la madre a todos. Al rato nos van a decir que no usemos el metro. Neta realicen bien su trabajo. Están siendo rebasados por la demanda de usuarios en el sistema. Si no pueden renuncien. — Antoine Martell (@Anthjjeriiitoi1) November 8, 2023

En la Línea B del Metro CDMX, que recorre de Ciudad Azteca a Buenavista, las quejas que más abundan son que los trenes se tardan en salir 15 minutos en cada estación, que cuando llegan están muy llenos como para abordarlos y en algunas estaciones no pasan, lo que provoca que los pasajeros comiencen a acumularse en los pasillos.

"Línea B, 40 minutos de azteca a rio, o no saben hacer cuentas o quien toma los tiempos está en su casa y no sabe que pasa en las líneas", "neta está horrible su sistema, ni siquiera son cinco minutos de espera, fue casi media hora en Deportivo Oceanía para que llegara un tren y saturadísimo de gente. uno anticipa salidas y viajes para llegar 'a tiempo y son tan tardados que se paran en cada estación y arruinan todo", son algunas quejas de usuarios que usan la Línea B este miércoles.

Línea B del metro como siempre, saturada y sin poder subirse a un vagón, ahora que es? Lluvia? El mal clima? No hay trenes? No hay personal? Están arreglando la línea 1 y por eso hay retraso? Cuál es el pretexto de hoy @MetroCDMX pic.twitter.com/Rgx7JQ4ytL — Xavier Valencia (@Xavi_Or_Vl) November 8, 2023

@liliana_sosa @deividmedrano @telediario es una vdd mmda el servicio de la línea b más de hora y media desde ciudad azteca hasta morelos es un verdadero asco el servicio. Y entonces de carajos sirve salir con una hora de anticipación. Mejor me quedo a vivir dentro de la estación — Areli Nájera (@AreliNajerabb) November 8, 2023

Pero en la Línea 3 del Metro CDMX, que viaja desde Indios Verdes a Universidad, las quejas también abundan, ya que los usuarios reclaman que los trenes no llegan y los que hay vienen a reventar: "ni se les ocurra subirse a la Línea 3 dirección Universidad está hasta la madre y no mandan unidades y la única qué hay ya está llena pero no arranca", señala un usuario en Twitter.

