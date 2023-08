Mi Beca para Empezar: ¿Por qué sale una tarjeta de despensa en la app Obtén Más y para qué es?

Si tus hija o hijo es beneficiario del Programa Mi Beca para Empezar, debes saber que dentro de la aplicación Obtén más hay diversos apartados.

En el caso de la tarjeta para despensa dentro de la app, te decimos qué es y por qué te aparece.

La tarjeta de "Despensa" forma parte de los servicios que brinda la aplicación Obtén Más para quienes están afiliados y puedan recibir los pagos por medio de un código QR.

El fin de la tarjeta es que los comerciantes aumenten sus ventas por aceptar pagos con tarjeta, ya que es para cobrar con un QR desde el celular.

Es por esa razón que la tarjetita azul solo funciona para cobrar o recibir un pago con QR, por lo que no afecta en el programa de Mi Beca para Empezar y no importa si la activas o no te aparece.

Así luce la tarjeta de "Despensa" de Mi Beca para Empezar. Foto: Captura de pantalla

