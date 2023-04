Migrantes en Denver expresan apoyo a Claudia Sheinbaum para la Presidencia de México.

Migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos externaron su apoyo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rumbo a las elecciones de 2024 para la Presidencia de la República.

"Son muchas las razones que nos hacen pensar que ella puede ser quien mejor nos pueda representar, es por eso que hoy las y los mexicanos que vivimos en Estados Unidos, queremos dar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como candidata la presidencia por Morena", aseveró una asistente durante el diálogo con migrantes que sostuvo la mandataria en Denver, Colorado.

No obstante, la mandataria capitalina evitó referirse a este tema y se limitó a decir que aún no se puede hablar de candidaturas, ya que no son tiempos electorales.

Tras participar en la Cumbre de Ciudades de las Américas, la mandataria fue cuestionada por un migrante sobre si México está preparado para tener una mujer Presidenta, la mandataria aseveró que de acuerdo con las encuestas, 30 por ciento ha referido que prefieren a una mujer como titular del Ejecutivo.

"Cuando se hace una encuesta hoy en México y se pregunta: ¿qué prefiere? 20 por ciento dice un presidente hombre, 30 por cierto mujer y 60 por ciento dice: no me importa si es mujer u hombre siempre y cuando sea un buen presidente", dijo.

En su mensaje, Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de migración, pues aseguró que es el primero en referirse a los migrantes mexicanos como "héroes y heroínas", por ello aseguró que "México está viviendo un momento extraordinario".

"Y en efecto lo son, salieron de México de distintos lugares, de prácticamente todos los estados de la República, que salieron sus padres, sus abuelos o ellos mismos, a buscar una mejor vida; la gran mayoría de los migrantes mexicanos que vienen a Estados Unidos lo hacen muchas veces por necesidad", dijo.

Tras ser recibida con aplausos y gritos de apoyo, Sheinbaum Pardo resaltó algunas de las obras emblemáticas de la administración de López Obrador, entre ellas el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), la Refinería Olmeca, la construcción de 10 parques industriales en el Istmo de Tehuantepec; así como la entrega de apoyos del Bienestar a adultos mayores y jóvenes estudiantes, así como el apoyo a alrededor de 300 mil campesinos a lo largo y ancho del país.

"Estas son algunas de las acciones que se han hecho en tan solo cuatro años, díganme, ¿qué se había hecho antes?", señaló.

Tras ser cuestionada sobre el tema de seguridad, la mandataria aseguró que en la época de Felipe Calderón aumentó la inseguridad en México luego de que se declarara la llamada "guerra contra el narcotráfico".

"Hoy la inseguridad se concentra en alrededor de cinco estados de la República, cuando antes era generalizada en muchísimos más", dijo.

Asimismo, aseguró que en cuatro años, en la Ciudad de México se logró reducir los índices delictivos a la mitad.

JVR