“Miguel Hidalgo se ha convertido en capital de reactivación económica”

En los últimos seis meses, la alcaldía Miguel Hidalgo se ha convertido en “la capital” de la reactivación económica y se ha posicionado como uno de los mejores lugares para invertir, afirmó el alcalde Mauricio Tabe.

En entrevista con La Razón, Tabe destacó los avances de su gestión que han permitido la reducción de los índices delictivos y una mejora en la percepción de inseguridad por parte de sus habitantes.

Para el futuro, Tabe Echartea visualiza una alcaldía más iluminada, reverdecida y como epicentro cultural y turístico de la Ciudad de México.

A seis meses de su gobierno, ¿cómo va su administración? ¿Cuáles han sido los primeros logros? La verdad es que me siento muy contento de que hemos mejorado la seguridad, se ha reducido en un 20 por ciento el número de delitos de alto impacto, esto con los datos de la Fiscalía; y hemos mejorado la percepción de inseguridad, de haber llegado con un 75 por ciento de los vecinos que se sentían inseguros, ahora es el 64 por ciento; es decir, sigue siendo un número que no nos satisface sin embargo, es mucho menor a como recibimos la alcaldía.

¿Cuáles son estos delitos de alto impacto que más han bajado? Principalmente se ha bajado el homicidio y el robo de vehículos. Por ejemplo, en los primeros cuatro meses del año pasado se habían robado 27 vehículos, ahora se han robado 12; y en los primeros cuatro meses del año pasado habían asesinado dolosamente, es decir, con la intención, a 16 personas, ahora se tienen registrados seis homicidios dolosos. Llevamos todas la semanas, salvo dos, bajando el número de delitos con un trabajo coordinado con la Secretaría y la Fiscalía. No dejamos los expedientes abiertos, los estamos correteando hasta que la Policía de Investigación hace su chamba. Estamos encima de los delincuentes.

Algo también muy importante es que estamos mejorando la confianza a través de la implementación de la Policía de Proximidad, triplicamos el número de elementos de la Policía Auxiliar para que haya policías en los módulos. Si hay un módulo ocupado por un policía o por un par de policías, los vecinos se sienten más seguros que si el módulo está abandonado u ocupado por una pandilla.

¿Cómo ha sido la mancuerna con el Gobierno central en este aspecto? ¿Ha sido suficiente? Hacemos trabajo coordinado para seguridad, a ellos les conviene bajar los delitos y a mí también. Si yo pongo mi granito de arena para que mejore la seguridad en la ciudad, me parece muy bien, porque al final todos somos de la ciudad. No importa quién gobierne, ahí no hay colores, sea gobierno del que sea, como vecinos la padecemos.

¿Qué se ha hecho para garantizar la seguridad a las mujeres en la MH? En las mujeres hemos puesto todo el énfasis del gobierno para que vivan más seguras, para que haya menos desigualdad entre hombres y mujeres y para acabar con la violencia. Instalamos los Puntos Violeta para prevenir la violencia y para atender a las mujeres que son víctimas de violencia; tenemos la Ventanilla de Atención a las Mujeres funcionando; lanzamos el programa de Jefas de Familia, que es un apoyo de 15 mil pesos al año, a las mujeres que son jefas de familia, y ya se acabó el reparto clientelar que existía en otras administraciones, ahora es la escuela de trabajo social de la UNAM, la que está verificando los expedientes; está el programa Manos a la Olla para apoyar con la economía familiar y con la las labores de preparar la comida que es uno de los principales trabajos que muchas mujeres desempeñan todos los días y nadie les paga por ese trabajo; lanzamos el programa Miguel Hidalgo avanza contra la Violencia, que son 15 mil pesos al año a una mujer que es víctima de violencia para que de inmediato pueda salir de la situación en la que se encuentra sin tener miedo a quedarse sin nada. Eso es un primer empujón para luego ayudarles a conseguir chamba.

¿Cómo va la reactivación económica? Hemos mejorado también en las gestiones de muchos servicios y estamos apostados en reactivar la economía. En eso se ha convertido Miguel Hidalgo, en la capital de la reactivación económica, ofreciendo tiempos de respuesta a los trámites garantizados, porque Miguel Hidalgo está haciendo fama de ser un buen lugar para invertir, para generar trabajo. Yo estoy convencido de que el trabajo es el único camino para salir adelante. No hay política de tarjetas que resuelva o que le compita a generar buenos empleos y en eso estamos, en alentar la inversión a través de certeza en quien invierte, de que no los van a estar persiguiendo los coyotes ni el gobierno, si no en dar mucha seguridad para que se genere el empleo, y que ese empleo beneficie a nuestros vecinos. Si ese empleo beneficia a nuestros vecinos, van a estar mejor.

¿Qué se puede esperar de esta administración para el futuro de MH?

Queremos una alcaldía que sea la más iluminada, reverdecida, con espacios públicos caminables, que sean más seguros y más disfrutables.

Queremos que las mujeres vivan más seguras, que esta administración sea el mejor momento para las mujeres y que se vuelva, además, un epicentro cultural, capital económica de la ciudad y una alcaldía segura, que sea el mejor lugar para vivir, trabajar, hacer negocios, disfrutar también los espacios culturales y turísticos que tiene; queremos lanzar a Miguel Hidalgo como este epicentro cultural y que sea el número uno en turismo, para que cuando alguien piense: ‘¿Qué hacer? ¿Dónde pasar una tarde?’ Piensen en el Bosque de Chapultepec, en Reforma, y en todos los sitios atractivos que tiene la alcaldía, porque Miguel Hidalgo lo tiene todo.

Respecto a la administración que le dejaron, ¿hay alguna denuncia de parte de su administración en contra de su antecesor, Victor Hugo Romo? ¿Alguna cuenta pendiente? No traemos una agenda de linchamiento, las denuncias que se presentan son por las irregularidades de las obras, pero ya que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo determine. O sea, si la Fiscalía determina que el responsable es él, que se haga, ¿por qué lo digo? Porque normalmente se juega con estos linchamientos para sacar raja política, y a mí no me interesa sacar raja política ni poner en el banquillo a nadie, si la Fiscalía determina que es eso, pues es eso. Yo insisto en que yo gobierno para todos y lo que me toca hacer es resolver problemas, entonces que sea la Fiscalía la que resuelva los problemas de las cuentas pendientes, no yo.

Adelantándonos un poco, rumbo a los comicios de 2024, ¿tiene considerado contender para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México? No, estoy concentrado en Miguel Hidalgo y en un proyecto a largo plazo en la alcaldía para lograr cambios trascendentes y que se logren ver los cambios.