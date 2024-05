“Es momento de decidir por un Coyoacán mejor e imparable”: Giovani Gutiérrez

A unos días de que concluyan las campañas electorales Giovani Gutiérrez, candidato de la Coalición Va X La CDMX, convocó a la ciudadanía a apoyar el proyecto que representa para seguir en la construcción de una mejor demarcación y que siga imparable.

Ante vecinas y vecinos de la unidad habitacional Pedregal de Coyoacán, Gutiérrez Aguilar dijo que es necesario hacer una evaluación de lo que se ha hecho y de las tareas que siguen en curso, hechos que deben ser evaluados en los comicios del 2 de junio próximo.

Poco después de que recorriera casa por casa la colonia Copilco El Bajo, el representante de la Coalición PRI, PAN y PRD indicó que es momento también de dejar el divisionismo, el encono y dejar de sembrar el odio entre los ciudadanos:

Nunca en una elección se había sentido ese divisionismo que ha llevado a familias, a amigos, a vecinos, a tomar posiciones radicales. No. La democracia es diferencia de opiniones, pero no es odio, ni rencor. La democracia es ruta y forma de gobierno, pero el odio no puede ser un componente y mucho menos, usarse desde el poder para dividirnos. Votemos este domingo 2 de junio en libertad, con conciencia y con responsabilidad