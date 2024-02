Morena bloquea declaratoria de emergencia por agua en la CDMX

El grupo mayoritario de Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad de México evitaron ayer que se declarara emergencia hídrica en la Ciudad de México, al rechazar, con 23 votos en contra y 16 a favor, una propuesta de punto de acuerdo presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano Royfid Torres.

Luego de seis sesiones consecutivas que habían sido reventadas por el partido guinda, ayer por fin el tema de la crisis del agua fue discutido en el Congreso capitalino, aunque la propuesta presentada por Royfid Torres fue bateada.

En un principio, la presidenta de la mesa directiva, Gabriela Salido, consultó si el proyecto de punto de acuerdo se consideraba de urgente y obvia resolución, lo que fue aceptado por la mayoría.

Sin embargo, tras un breve debate, durante el cual diputados del oficialismo y de la oposición intercambiaron reproches y señalamientos, la propuesta fue desechada por los votos conjuntos de Morena, PT y PVEM.

En tribuna, el emecista Royfid Torres celebró que luego de seis sesiones por fin se discutiera el tema del agua, pero lamentó que no se haya aprobado la petición de declarar emergencia hídrica.

Morena se ha encargado de negar durante 30 años este problema y en esta legislatura siguen en la misma postura, niegan que las familias no tienen acceso al agua, cuando es evidente

Daniela Álvarez Camacho, Diputada local de MC

“Esto nos hubiera llevado un par de horas en la primera sesión y tal vez ya hubiéramos encontrado alternativas para solucionar el problema”, expresó.

Añadió que la crisis del agua no es un invento de la oposición, como dicen en Morena, pues estudios públicos y privados advierten del Día Cero al que puede llegar la capital, incluso algunos de la UNAM y de la propia Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Su compañera de bancada, Daniela Álvarez Camacho, subrayó que la solución no está en invisibilizar la crisis, sino en reconocerla y enfrentarla.

Aseveró: “Morena se ha encargado de negar durante 30 años este problema y en esta legislatura siguen en la misma postura, niegan que las familias no tienen acceso al agua, cuando es evidente; en este Congreso hay iniciativas paralizadas, me parece lamentable escuchar a diputados de Morena, específicamente de Iztapalapa, decir que no les falta el agua”.

El diputado Royfid Torres exhibe un comparativo del presupuesto del Sacmex durante el sexenio. Foto: Especial

En respuesta, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, reconoció que el tema del agua siempre ha sido de mucha importancia para la capital, pero señaló que, “el PAN, que es de corta memoria, parece no recordar que fue Vicente Fox el Presidente que inició el programa de privatización del agua”.

Martha Ávila mencionó que la oposición insiste en “una supuesta crisis” con la finalidad de causar pánico en los ciudadanos para plantear “supuestas soluciones” con el objetivo de enriquecerse, y advirtió que Morena “no pierde el tiempo en impulsar proyectos estériles”.

Antes, en entrevista, la legisladora había rechazado que sea culpa de su partido el que no se discutan los temas del agua, y señaló que a quien le ha faltado voluntad política es a la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Gabriela Salido.

Apuntó que en adelante su partido sólo le pondrá interés a la discusión de los dictámenes, porque “los puntos de acuerdo… es puro protagonismo”.

Y advirtió: “Tomaremos alguna decisión de si va seguir la Mesa Directiva, porque no vamos a avanzar y no va ser culpa de Morena, sino de una política del PAN para no sesionar, en algún momento vamos a hacer algo para que salga la presidenta, alguna salida jurídica”.

A su vez, el diputado del guinda Carlos Cervantes dijo que no hay una sola propuesta de la oposición que tienda a solucionar la crisis y acusó que los legisladores de este sector “sólo vienen a politizar y a hacer drama”.

En su momento, el diputado del PAN Federico Chávez sostuvo que la crisis existe y ya se ven las consecuencias, por lo que consideró incongruente que el grupo mayoritario sugiera que son “politiquerías”, de tal manera que solicitó que atiendan de manera responsable el desabasto de agua.

Indicó: “Atendamos las discusiones para los que fueron electos, sólo sacan discursos ilógicos como que no les cae bien la presidenta de la Comisión de Agua, no estamos en la primaria, a ustedes los eligieron no para decir tonterías, sino para discutir ideas y llegar a un beneficio de la ciudad”.

Federico Chávez destacó que su partido se ve obligado a recurrir a acciones para avanzar con los temas, por lo que más allá de los recursos legales, ya se realizó un foro sobre el tema y se llevarán a cabo más.

Previo a la sesión y ante la duda de si sería nuevamente reventada la sesión, el diputado del PAN Luis Chávez García había anunciado que su bancada recurría a acciones legales para obligar al Congreso a discutir los temas relacionados con la crisis del agua.

El legislador dijo a La Razón: “Hemos pensado en pedir que el Poder Judicial obligue a los diputados a sesionar, porque no es posible que sólo pasen lista y cuando llegan los temas que no quieren escuchar resulta que no están y piden verificar quorum para romper la sesión”.

El panista expuso que a su partido le preocupa que con sus omisiones, Morena provoque que la crisis hídrica se agrave y se vuelva insostenible por la falta de la atención a las propuestas que se han presentado en dicha materia durante las últimas sesiones.