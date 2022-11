Morena perdió alcaldías en CDMX por "campaña negra" de oposición: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que Morena perdió algunas alcaldías de la capital en los comicios de 2021, debido a una "campaña negra muy fuerte" de parte de la oposición.

Sin embargo, afirmó que la capital del país es una ciudad "progresista".

Cuestionada al término de la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno capitalino y el de Sinaloa, Sheinbaum Pardo aseveró que en esa época pasaron "muchas cosas" en la ciudad como la pandemia de COVID-19 o la tragedia de la Línea 12, que dejó 26 personas sin vida, situaciones que la oposición utilizó para hacer una "campaña negra".

Cuestionada acerca de las elecciones de 2024, la mandataria negó que su administración encabece las pintas con su nombre que se observan en el municipio de Culiacán , en ese estado, por el contrario, explicó que se trata de gente que se organiza para ello.

"Hay gente que se organiza, no es un proceso que nosotros estemos encabezando, porque no son los tiempos electorales, pero hay gente que se organiza y que brinda el apoyo; y eso evidentemente no está prohibido y está bien que haya organización, siempre y cuando haya unidad y fortalecimiento del proceso de transformación"