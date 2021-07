"Destapan" a Claudia Sheinbaum para 2024; morenistas le gritan "presidenta"

Durante el festejo de Morena con motivo del tercer año del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum fue destapada como la posible sucesora del actual presidente.

Esta especulación se dio justo después de que la bancada morenista vitoreara a la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, con porras en las que la señalaron como "¡Presidenta!".

Conviene mencionar que mientras Sheinbaum se llevó las porras de la noche, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, fue abucheado por algunos militantes de Morena

Y aunque algunos aliados de Mario Delgado trataron de apoyarlo, los abucheos opacaran los aplausos. A pesar de esto, durante su intervención, Delgado Carrillo llamo a la unidad del partido, declarando:

“Los enemigos de la transformación están allá afuera y no dudarán en aumentar la discordia y la intriga para intimidarnos, pero no podrán dividirnos porque nuestra lucha no es por cargos ni intereses”.