En la motocicleta y sin casco, llevan a sus hijos a la escuela

Algunos padres y madres capitalinos llevaron a la escuela a sus hijos e hijas en motocicletas y motos eléctricas sin casco, con exceso de personas en el vehículo y en otros casos incluso los menores eran los pilotos. Así fue el regreso a clases: con violaciones al Reglamento de Tránsito.

Para el regreso de más de un millón 334 mil 894 estudiantes a las aulas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó en un operativo a 13 mil 814 uniformados, pero en la Secundaria Técnica 86, ubicada en la colonia Arenal Primera Sección, alcaldía Venustiano Carranza, no hubo tal presencia.

En un recorrido en ese colegio, La Razón observó que durante la mañana al menos cuatro madres y padres de familia llevaron a sus hijos en motocicleta, pero sin casco.

Ana Laura, madre de un estudiante, dijo que cuentan con cascos, pero como la distancia de su vivienda a la escuela es corta consideró que no eran necesarios.

En motos y sin medidas de seguridad, padres y madres de familia llevaron a sus hijos e higas a sus colegios en el regreso a clases, ayer. Fotos: Eunice Cruz, Omar Avalos y Eduardo Cabrera, La Razón

“Sí tenemos cascos, pero vivimos a siete calles más o menos, salimos de rápido, pero por lo general por la colonia hay problema andar así, porque son calles tranquilas, ya si vamos más lejos o pasamos este perímetro los usamos, es más, ni subo a mi hijo”, comentó.

De acuerdo con el artículo 27 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los conductores y pasajeros de motocicletas deben usar casco con certificado internacional, el cual debe estar diseñado específicamente para motociclistas, de lo contrario, pagarán una multa de entre mil 58 a dos mil 171 pesos.

Además, el artículo 38 prohíbe a los bikers viajar con niñas y niños menores de 12 años ni llevar pasajeros en el espacio entre el conductor y el manubrio. Las sanciones por violar esto es de entre 518 a dos mil 75 pesos, además de una pérdida de tres puntos en la licencia de la persona infractora y el vehículo será llevado al corralón.

En la secundaria Diurna 159 Elpidio López López, ubicada en la calle Eduardo Bustamante, de la colonia Adolfo López Mateos, hubo presencia policías del Operativo de Regreso a Clases de la SSC, pero daban paso a los menores de edad que llegaban con sus padres en motocicleta y sin casco, incluso, hubo dos menores que conducían los vehículos.

“Nosotros no les decimos nada, ahora sí que es responsabilidad de los papás (...), nosotros no podemos infraccionar.

“No tenemos bronca a menos de que ya sean varios chavitos en una moto o estén jugando ahí o carreritas, pero si el sector quiere remitir, los puede remitir”, dijo un policía a este diario.

En el Cetis 32, ubicado en Avenida Río Churubusco, en la colonia Cuchilla Pantitlán, alcaldía Venustiano Carranza, hubo aglomeración de personas, coches, bicicletas y motocicletas.

En este sitio, la mayoría de los estudiantes llegaban solos y algunos estacionaban sus motos afuera, pero no portaban cascos. Aquí tampoco hubo presencia policial, salvo una patrulla en la que no estaban los oficiales.

Edwin contó que vive a dos colonias de distancia del plantel y sólo toma dos avenidas por un lapso de alrededor de siete minutos para llegar al colegio, por lo que no consideró necesario usar casco.

“Por aquí no hay bronca, luego sí hay polis, pero nunca dicen nada, porque manejo tranquilo. No traigo casco, porque perdí mi candado para amarrarlo a la moto y no lo quiero andar cargando (...) y como vivo cerca no lo creo necesario”, expuso.

De acuerdo con el “Reporte trimestral de hechos de tránsito, de enero a marzo”, elaborado por la Secretaría de Movilidad, los bikers representaron 44.4 por ciento del total de fallecidos en accidentes viales y 45.3 por ciento de las personas heridas.

El retraso de algunos padres y madres de familia provocó que, la primaria General Francisco J. Mujica, de la colonia Adolfo López Mateos, en Venustiano Carranza, los motociclistas llegaran aprisa.

En este sitio se observaron usuarios de motos eléctricas, quienes viajaban hasta con dos menores de edad. Ninguno usaba casco, pues no hay regulación de este tipo de transporte, aunque se recomienda tener esta precaución.

“Es muy práctica la bici eléctrica, agiliza mis tiempos, no consume gasolina y lo considero seguro, porque llevo a las niñas sentadas. Sí he pensado en ponerles casco, pero sólo las subo para traerlas a la escuela, no están arriba más de 10 minutos”, afirmó una madre de familia.

Un caso similar ocurrió en la Escuela Revolución, a un costado de la estación Balderas del Metro, donde varios padres y madres llegaron en motos de gasolina o eléctricas con sus hijos e hijas.

Este diario apreció cómo un biker circulaba por Ribera de San Cosme y como copiloto iba una niña sin casco. Sólo unos metros adelante viajaban un adulto y un niño, sin protección, en moto eléctrica.