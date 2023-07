Muere una persona al día por hechos de tránsito en la CDMX

Alan es ciclista. Fue atropellado hace varias semanas mientras iba rumbo a su trabajo en su bicicleta: “No me quito responsabilidades, quizá no me fijé, pero ningún semáforo funcionaba y no había policías de tránsito; seguido he visto accidentes en bici y también se debe mucho a que no hay un respeto por el otro, a todo el mundo le urge llegar, vivimos en una ciudad muy acelerada”, comentó.

De acuerdo con el reporte trimestral de hechos de tránsito de la secretaria de Movilidad (Semovi), en los primeros 90 días del año se registraron 21 mil 209 accidentes en la Ciudad de México.

En este lapso hubo 91 fallecimientos, lo que significa que cada día una persona muere por accidentes de tránsito en la capital, en promedio. Además, hubo ocho mil 327 personas lesionadas, entre motociclistas, peatones y pasajeros.

En el mismo periodo, pero del 2022, el total de víctimas mortales fue 106, mientras que ocho mil 394 personas resultaron lesionadas de enero a marzo y se registraron 23 mil 888 accidentes viales, lo que significa que en este 2023 hubo menos percances y menos decesos.

Sin embargo, el diputado del PAN Federico Chávez Semerena consideró que la cifra en ambos indicadores aún es elevada, por lo que planteó la instalación de una mesa de trabajo con autoridades de la Semovi, a efecto de construir junto con el Legislativo una alternativa de seguridad para todos los que transitan por las calles.

El diputado Federico Chávez mencionó que se planea organizar foros con la sociedad civil y empresarios: “La invitación a los empresarios es para que nos hablen sobre las debilidades en el espacio público para evitar accidentes y cuidar la vida de la gente que camina y anda en bicicleta”, compartió.

Carlos Montes, ciclista, señaló que la mayoría de las ciclovías se encuentra en la zona centro de la ciudad; sin embargo, en la periferia no cuentan con espacios para transitar seguros en bicicleta: “Me ha tocado ver muchos accidentes, sobre todo del transporte público o de taxistas con los ciclistas, y es que no tenemos espacios para transitar, no nos vamos a subir a la banqueta, tenemos que ir por la vía rápida, yo vivo por la Moctezuma (en la alcaldía Venustiano Carranza) y para ir al centro me debo ir por avenidas principales o cruzar puentes o subterráneos que me ponen en riesgo a mí y a otros ciclistas”, aclaró.

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los accidentes viales son la séptima causa de muerte en México, mientras que en la capital se atienden a más de tres mil pacientes al mes en áreas de traumatología por este motivo.

Sobre este fenómeno, el legislador Federico Chávez reiteró que impulsará foros de discusión con todos los actores involucrados en la movilidad, como son transportistas concesionarios, empresas que utilizan camiones de carga, taxis de aplicación y colectivos de ciclistas y de motociclistas.

En ese sentido, y luego del accidente del pasado viernes en la Línea 1 del Metrobús, en donde una persona murió, Chávez anunció que en el pleno del Congreso exigirá al Jefe de Gobierno, Martí Batres, la destitución del titular de Seduvi, Andrés Lajous, y que asigne en su lugar “a una persona con verdadero compromiso con la movilidad y con la seguridad”.