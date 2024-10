No necesitamos burócratas de escritorio, asegura Giovani Gutiérrez.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, encabezaron la jornada de Gobierno Casa Por Casa, en su tercera edición, a través de la cual atienden las solicitudes directas de la ciudadanía en diversas materias como servicios urbanos, seguridad, obras, desarrollo social, entre otras, en la capital del país.

Para este recorrido se eligió la colonia Pedregal de Santo Domingo en donde ambos funcionarios visitaron 11 viviendas a lo largo de la calle Cicalco; ahí conversaron con las y los habitantes quienes expusieron las necesidades de la localidad las cuales, de acuerdo con el compromiso de las autoridades, serán resueltas a lo largo de la siguiente semana.

El alcalde Giovani Gutiérrez reconoció el esfuerzo y la disposición de la Jefa de Gobierno al realizar estas visitas, porque reafirma su compromiso de servir y caminar las calles de la ciudad con lo que demuestra su humildad e interés por resolver las necesidades más apremiantes de la ciudadanía.

“La cortesía política, los valores y los principios, se notan en nuestra Jefa de Gobierno. La Jefa de Gobierno tuvo la humildad de caminar casa por casa y tocar la puerta para preguntar qué necesita, eso es lo que se requiere. No necesitamos burócratas de escritorio que se queden ahí a ver qué pasa; necesitamos personas que vayan y te atiendan porque nosotros fuimos a pedir el voto, fuimos a pedir tu confianza y la tenemos que devolver con este agradecimiento”, dijo Gutiérrez Aguilar.

Visitamos la colonia Pedregal de Santo Domingo en #Coyoacán, junto a la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, como parte del programa “Gobierno Casa por Casa”. Seguiremos atendiendo las necesidades de las y los coyoacanenses en coordinación con las diferentes áreas de la… pic.twitter.com/tTWRlbYjuS — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) October 24, 2024

El alcalde dijo que realizar estos recorridos no es sencillo: “nuestra Jefa de Gobierno tiene un pequeño problema y aún así no le interesa, ella está caminando las calles de la ciudad. La única misión de todo gobierno es que tú puedas vivir mejor y para que puedas vivir mejor, se necesitan luminarias, se necesitan banquetas, pavimentación, se necesita agua, se necesitan arreglar todas las escuelas de Coyoacán. Eso es lo que queremos”.

Además, ratificó su compromiso de seguir en el combate a la venta ilegal de alcohol en la vía pública porque “aquí no queremos chelerías. Esto debe dejar de ser una falta administrativa. Queremos medallistas olímpicos, escritores, deportistas”.

Por su parte, Clara Brugada dijo que esta acción de gobierno “no es un show, esto no es una jornada de campaña, esto es un compromiso con la gente (…) Tenemos que concentrarnos más y que no se convierta en llamaradas de petate, ¿qué significa esto?, que no sólo se resuelva y después dejamos las colonias”.

La Jefa de Gobierno hizo un reconocimiento al alcalde en el tema de la atención ciudadana: “Hoy me admiré mucho de que el alcalde Giovani venía muy preparado con el apoyo directo a la gente con sillas de ruedas y otros aspectos; brindémosle un fuerte aplauso, porque rápidamente atiende a la población”.

Al final, Brigada Molina dio la instrucción para que se integre al alcalde de Coyoacán en el Comité Organizador del Mundial de Futbol 2026 a fin de coordinar los trabajos que serán necesarios para mejorar el entorno urbano de la demarcación, ya que Coyoacán estará en los ojos del mundo.

JVR