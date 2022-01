La ocupación hospitalaria repunta 161% en 10 días

En los primeros 10 días del 2022, las hospitalizaciones por Covid-19 en la Ciudad de México repuntaron 161.5 por ciento.

De 311 hospitalizaciones que se reportaron el 31 de diciembre pasado, lo que representaba una ocupación del 5.2 por ciento de las seis mil dos camas habilitadas para la atención de la enfermedad con las que cuenta la red hospitalaria de la Secretaría de Salud capitalina, este 10 de enero la cifra aumentó a 816 hospitalizaciones, indicó el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Peña Merino. Esto significa 13.6 por ciento de ocupación hospitalaria.

No obstante, hasta la tarde de ayer, la página del semáforo de Covid-19 del Gobierno de la ciudad reportaba 745 hospitalizaciones, con 12 por ciento de ocupación hospitalaria del total de camas.

La ocupación hospitalaria en la capital se mantuvo estable —con menos de 400 camas ocupadas— desde el 3 de diciembre del año pasado; sin embargo, a partir del 4 de enero pasado se reportó un aumento, con 411 camas ocupadas, cifra que ha ido en aumento constante todos los días.

Además, hasta este domingo 9 de enero, el Sistema de información de la Red IRAG de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reportó que 16 hospitales de la Ciudad de México presentaron ocupación del 100 por ciento en sus camas de atención general.

Gráfico

Esto significa que, en apenas una semana, la cantidad de hospitales saturados en su totalidad aumentó 77 por ciento, pues el 1 de enero se registraron nueve hospitales con 100 por ciento de su ocupación en camas generales.

Con respecto a las camas con ventilador, hasta el 9 de enero se reportaron cinco hospitales saturados al 100 por ciento: el Primero de Octubre, el Hospital General de Zona No. 24 de Insurgentes, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, el Hospital General de Zona Carlos McGregor y el de San Ángel, cuando 10 días atrás, el 1 de enero, únicamente había un hospital con todas las camas con ventilador saturadas.

Mientras que la ocupación de hospitales con camas de cuidados intensivos aumentó de dos hospitales saturados al 100 por ciento el 1 de enero, a tres al comienzo de esta semana.

Ana María, una joven de 25 años residente de la alcaldía Venustiano Carranza, se dijo sorprendida tras dar positivo a Covid-19, debido a que cuenta con ambas dosis de la vacuna, además de que ya había padecido la enfermedad con anterioridad, por lo que considera “de vital importancia” que la población “no se confíe” ante el nuevo repunte ocasionado por la variante Ómicron.

“En épocas de frío me da alergia, ya estaba vacunada con esquema completo y no tiene mucho que me dio Covid, unos meses; por eso pensé que sería alergia y me sorprendió enterarme de que otra vez era Covid”, comentó a este diario.

Los primeros síntomas que tuvo fueron “escurrimiento nasal y un poco de tos”, lo que la hizo pensar que se trataba de una alergia o el cambio de temperatura propio de la temporada, ya que hubo diferencias con el primer cuadro de síntomas que tuvo. “Fue muy distinto, era un dolor insoportable de cuerpo y cansancio que me tumbó varios días; por eso ahora, que no me sentí tan mal, lo dudé, pero es por eso que creo que ya nadie nos podemos confiar. Lo de menos es que no nos dé fuerte, la cosa es que en la desidia se infecten más y no todos corran la misma suerte”, dijo.