Oposición alista Utopías y espera buena coordinación con Brugada

Durante la toma de protesta de los 16 alcaldes, lo titulares de las demarcaciones de oposición confirmaron a La Razón que ya son analizados los espacios para la construcción de Utopías y confiaron en que haya buena coordinación con la Jefa de Gobierno electa, Clara Brugada Molina.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, quien luchó por mantener su triunfo ante Catalina Monreal Pérez, aseguró que no ha tenido respuesta de las cartas que envió a la futura mandataria local y a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de entablar diálogo y acordar proyectos, pero confió en el trabajo coordinado.

“Tenemos que tener una buena coordinación, no he recibido respuesta, no tengo duda que en los próximos días habrá esta reunión con Clara Brugada y nos vamos a coordinar por el bien de nuestros vecinos y vecinas”, mencionó.

No tengo duda que en los próximos días habrá esta reunión con Clara Brugada y nos vamos a coordinar por el bien de nuestros vecinos y vecinas

Alessandra Rojo de la Vega, Alcaldesa en Cuauhtémoc

El alcalde por segunda ocasión de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, sostuvo que ya entabló diálogo con la Jefa de Gobierno electa y acordaron recuperar los módulos de seguridad en las colonias; además, dijo tener muchas expectativas.

Confirmó que ya han revisado inmuebles en la demarcación donde se puedan realizar las Utopías, ya que su Gobierno se alinea al principio de que primero se vea por las infancias y las jefas de familia.

“Estamos viviendo un clima de mucha violencia (...) tenemos que hacer mucho por la seguridad y en eso vamos a trabajar con la Jefa de Gobierno.

Ya estamos revisando predios (para las Utopías) nosotros no estamos viendo colores, estamos viendo proyecto y se alinean nuestros principios a los programas sociales

Mauricio Tabe, Alcalde en Miguel Hidalgo

“Ya estamos revisando predios (para las Utopías) nosotros no estamos viendo colores, estamos viendo proyecto y se alinean nuestros principios a los programas sociales”, abundó Tabe Echartea.

Las Utopías, cuyas siglas significan Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social, nacieron en Iztapalapa durante el mandato de Brugada Molina, quien prometió construir 100 sedes en toda la capital.

Hay una buena coordinación, buena relación con ella, buena comunicación y trabajaremos juntos por la ciudad. Estamos proponiendo (la Utopía) en el mero centro de Cuajimalpa

Carlos Orvañanos, Alcalde de Cuajimalpa

Actualmente existen 15 de estos espacios, reconocidos por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en los que se promueve la cultura y el deporte, pero también hay consultas médicas gratuitas, apoyos a mujeres, entre otras actividades.

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, dijo que espera una buena relación con el Gobierno y anunció que hay una propuesta para que la primera Utopía esté en el centro de la demarcación.

“Hay una buena coordinación, buena relación con ella, buena comunicación y trabajaremos juntos por la ciudad. Estamos proponiendo (la Utopía) en el mero centro de Cuajimalpa”, mencionó.

La coordinación es absoluta. La primera Utopía todavía no sabemos dónde va estar, pero ya me puso a trabajar la Jefa de Gobierno y estamos buscando el lugar

Luis Mendoza, Alcalde en Benito Juárez

El edil en Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, afirmó que su gestión será de la mano con Clara Brugada, pues, resaltó, es importante mantener una buena relación para beneficiar a la ciudadanía.

“La coordinación es absoluta, mucha comunicación y gran entendimiento, creo que va ser muy bueno para todos los vecinos de Benito Juárez.

“La primera Utopía todavía no sabemos dónde va estar, pero ya me puso a trabajar la Jefa de Gobierno y estamos buscando el lugar. Colaboramos con ella”, aseguró.

El alcalde por segunda ocasión de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, espera que la coordinación con Brugada Molina sea excelente. Comentó que todas las propuestas serán bienvenidas y a que durante encuentros acordaron atender el tema de seguridad, entre otras prioridades.

Venimos aquí a hacer política, a ponernos de acuerdo, a coordinarnos. Hablamos de varias zonas en específico para consolidar la primera Utopía, sobre todo la zona de Cherokees

Giovani Gutiérrez, Alcalde en Coyoacán

“Entendemos que la política es el arte de convencer y no de vencer, nosotros venimos aquí a hacer política, a ponernos de acuerdo, a coordinarnos. Si alguien tiene una idea que mejore la imagen urbana de Coyoacán es bienvenida cualquier idea.

“Hablamos de varias zonas en específico para consolidar la primera Utopía, sobre todo la zona de Cherokees, que es exactamente la frontera de Coyoacán con Iztapalapa, se habló de ese lugar y de otros”, subrayó.

Luego de las elecciones del 2 de junio, la coalición Seguiremos Haciendo Historia en la Ciudad de México, conformada por Morena, PT y PVEM, logró posicionarse en 11 alcaldías, mientras que la coalición Va X la CDMX, integrada por el PAN, PRI y PRD, se llevó el triunfo en cinco.

Alcaldes y alcaldesas de Morena y aliados encabezarán Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En tanto, la coalición Va X la CDMX gobernará en Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; es decir, en estas elecciones la oposición perdió cuatro demarcaciones.

La presidenta de la Mesa Directiva, Martha Ávila Ventura, resaltó que la contienda electoral ya quedó atrás, por lo que es importante que los alcaldes se concentren en trabajar en favor de la ciudadanía.