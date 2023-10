“En la oposición no tenemos un puntero, alguien que sea un crack”

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, indicó que en la alianza opositora en la Ciudad de México “no tenemos alguien que digas éste es el puntero de una encuesta, es un crack, tiene una gran votación, no tenemos una figura como la que teníamos con Xóchitl, hoy la realidad es que todas las encuestas aparecen parejas”.

Y en alusión a las declaraciones del pasado miércoles de Santiago Taboada, señaló que en la capital no se trata de formar una alineación, sino de alcanzar un acuerdo político que deje satisfechas a todas las partes.

En entrevista con La Razón, Rubalcava se pronunció por un proceso abierto que implique una votación directa de la ciudadanía o por lo menos de las militancias del PRI, PAN y PRD para definir al candidato a la Jefatura de Gobierno. El proceso, dijo, debe permitirnos a todos competir en igualdad de circunstancias.

Mencionó que las dirigencias de los partidos “van a tratar de llevar un proceso lo más ligerito posible, pensando en que no vamos a tener una confrontación, y yo creo que va a ser todo lo contrario, porque lo que va a empezar a ponerse en duda va a ser el proceso de selección”.

El alcalde priista señaló que tiene ofertas para irse a Morena y apuntó: “Para mí lo más importante es poder construir un proyecto en donde a la ciudad le vaya bien y yo voy a estar en el proyecto en donde me inviten, en donde me tomen en cuenta y en donde yo pueda participar”.

¿Qué propuesta tendrías para elegir al candidato de oposición? He venido manifestando mi interés de que no sea a través solamente de una encuesta, sino que podamos abrir este proceso a una dinámica democrática con votación abierta. Otra opción es la votación sólo de militantes, por si la preocupación es que se metan los de otros partidos. La siguiente parte de la evaluación sería un par de encuestas espejo y un debate, pero un debate real, no un debate simulado, como el que vimos hace algunos meses, en donde las preguntas estaban pactadas.

¿Qué panorama ves respecto a cómo se va llevar el proceso interno? Van a tratar de llevar un proceso global lo más ligerito posible, pensando en que no vamos a tener una confrontación, y yo creo que va a ser todo lo contrario, porque lo que va a empezar a ponerse en duda va a ser el proceso selección.

¿Consideras apropiada la narrativa que se está generando de que lo que se tiene que construir en el frente es una alineación y que quienes no sean favorecidos se tienen que conformar con lo que les pueda tocar del pastel? Yo empezaría por definir cuál es el pedazo de pastel que le toca a cada quien, se tendrá que contemplar un gobierno de coalición, pero lo primero que tendríamos que empezar a revisar es qué posiciones tenemos actualmente en la ciudad. No podemos estar pensando de que cada quien se queda con lo que ya tiene y ya cuando ganemos vemos si te toca algo.

¿Cómo percibes que va a ser la contienda en la ciudad? No va a ser sencilla, hoy pensamos que somos competitivos, pero el panorama que tenemos el día de hoy no es el mismo panorama del 2021 donde ganamos la ciudad en condiciones circunstanciales. Por eso no podemos ir con una propuesta que no genere unidad.

Taboada hablaba de una selección y de que no todo mundo puede ser delantero, ya que hablamos de futbol, ¿ves la cancha pareja en este momento? Creo que Acción Nacional en su momento tenía la percepción que el partido se iba a jugar en su estadio, hoy creo que a partir de la opinión de inclusive de alcaldes de Acción Nacional y de actores políticos que toman decisiones en la ciudad, no hemos definido ni en qué estadio vamos a jugar. Hoy no tenemos alguien que digas éste es el puntero de una encuesta, es un crack, tiene una gran votación, no tenemos una figura como la que teníamos con Xóchitl, hoy la realidad es que todas las encuestas aparecen parejas.

En ese paralelismo del fútbol te has vuelto una figura interesante para los dos equipos más importantes, tú juegas en uno, ¿de Morena también te han buscado? Sí, tengo ofertas de Morena desde hace mucho tiempo, ellos tienen un poco más clara la visión de la intención de tener que construir un equipo ganador y no con la soberbia con la que pareciese que nosotros estamos.

Juego yo con el Barça, pero pues el Real Madrid también está ofreciendo cosas y para mí lo más importante es poder construir un proyecto en donde la ciudad le vaya bien y voy a estar en el proyecto en donde me inviten en donde me tomen en cuenta y donde yo pueda participar.

¿Si los resultados no te favorecieran apoyarías al elegido? Si el proceso es democrático respaldaría a quien gane, pero si a mí me dicen que lo va a medir una encuestadora con la que tiene un contrato Benito Juárez, pues por supuesto que ni siquiera me apuntaría en una encuesta así, no se trata tampoco de hacer el caldo gordo y generar una simulación.

En las encuestas hay nuevas figuras que tienen cierto arrastre, como Margarita Zavala, Sandra Cuevas y Lía Limón. ¿Cómo percibes el tema del género? Es un riesgo que estamos viendo que no solamente está pasando en la Ciudad de México sino a nivel nacional, por el reacomodo a partir de esta propuesta de que cinco de los candidatos tienen que ser mujeres de nueve, esto sin duda nos pone en una posición complicada porque la mayor parte de las propuestas son hombres, entonces habrá que priorizar en qué estados van hombres y en qué estados van mujeres.

¿Cuáles serían los principales ejes de tu gobierno en caso de que ganaras las elecciones? En primer lugar la seguridad y no porque yo crea que la seguridad en la ciudad esté muy mal, se han hecho muchos trabajos positivos en materia de seguridad y ahí le echo una flor a quien es mi amigo, Omar, pero requerimos reforzarla invirtiendo más en la policía en un esquema distinto de pago salarial.

También el tema de movilidad, el Metro tiene una vida útil, se construyó hace más de 50 años y tenemos que reconocer que ha dado lo que tenía que dar, tenemos que presentar una propuesta de cómo vamos a mejorarlo. Otro es el tema del agua, no lo queremos ver, pero la Ciudad de México se va a quedar sin agua, por lo que es urgente empezar a considerar otros esquemas de abastecimiento que nos permitan hacer frente a este fenómeno, como la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia.