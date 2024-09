'No hiciste nada': Padres de los 43 normalistas señalan a AMLO por falta de resultados

Entre acusaciones de boicot, denuncias por falta de avances y fuertes críticas al Gobierno, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa conmemoraron el décimo aniversario de la desaparición de los estudiantes.

La marcha que inició del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México se vio envuelta entre consignas, actos vandálicos, detonación de petardos, destrucción de cristales, pintas y una lluvia incesante que no paró durante todo el día.

Durante el mitin en el Zócalo, Emiliano Navarrete aseguró que el presidente de México quiso burlarse de ellos , pues a pesar de que le brindaron toda la confianza durante su mandato, no hubo resultados sobre el paradero de sus hijos.

Calificó como una “bajeza” que solo se haya prometido llegar a la verdad, cuando solo defendió los intereses del Ejército.

“Que bajeza, pero solo das lástima y pena, prometiste verdad y justicia y no hiciste nada. Se veía demasiado blanco para ser paloma, pero resultó ser un zopilote, pero se desmoronó con el Ejército. No hiciste nada contra Peña Nieto, te rendiste al Ejército”, dijo.

Mientras que Hilda Legileño, madre de uno de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, aseguró que han sido diez años de constantes mentiras, pues el presidente traicionó la confianza que le dieron y les mintió.

“Quisiéramos retirarnos, pero no podemos porque nos falta un hijo en casa . Dos gobiernos han pasado y este prefirió darle su respaldo al Ejército”, agregó.

La madre pidió que se entreguen los 800 folios restantes, donde hay información acerca del paradero de al menos 17 de los estudiantes secuestrados, además, exigió que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), regrese y retome las investigaciones.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias denunció que el Gobierno federal quiso boicotear la marcha, al colocar bloques de cemento en las principales entradas al Zócalo, lo que calificó como un insulto, ya que aseguró que ellos solo persiguen la verdad y el paradero de los estudiantes.

Señaló que al inicio hubo voluntad, pues se creó un mecanismo y se lograron avances hasta 2022, pero cuando las pesquisas empezaron a tocar al Ejército se acabó el caso.

“Cuando las pruebas surgieron, el Gobierno ya no quiso continuar, se dio la espalda a madres y padres; por ello el Gobierno fue el que ya no quiso que la investigación continuara, y hoy estamos en la total impunidad . Podemos ver en el último informe que no hay líneas de investigación, no sabemos los obstáculos y que falta por hacer”, explicó.

Criticó que el Gobierno federal solo haya culpado a las organizaciones sociales, y a los representantes legales de su fracaso, pues si bien culpó al expresidente Enrique Peña Nieto de tener una investigan desaseada, “esta administración no hizo nada y quiere justificar su fracaso”.

Por su parte, Mario González, otro de los padres, dijo que “este gobierno da vergüenza, pues tenía miedo de que llegáramos”, tras denunciar los bloqueos al primer cuadro capitalino. “Pareciera que estamos una dictadura, ¿dónde está la democracia que pregona el Gobierno de ser humanista?; la democracia solo la usan cuando les conviene”, indicó.

Mencionó que a la siguiente administración no le van a dar tanto tiempo, como se lo dieron a la actual gestión federal, pues a pesar de que hay un decreto presidencial, este no se respetó y quedaron al aire muchas líneas de investigación.

“Todavía quiere desprestigiar a nuestros abogados e instituciones que nos han querido ayudar. Esas instituciones han logrado traer expertos independientes, pero este presidente solo se dedica a desprestigiar, pero recuerde que quien conoce y encubre, también es responsable”, advirtió.

Entre consignas y gritos, los padres y familiares, exigieron justicia y la aparición con vida de los 43 normalistas.

