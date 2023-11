PAN acusa “austericidio” de Morena y 4T al IECM; bancada alista blindaje

La bancada del PAN en el Congreso capitalino busca aumentar 40 por ciento el presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para el próximo año, a fin de blindarlo de lo que el coordinador Federico Döring calificó como un intento de “austericidio” por parte de Morena y del Gobierno local.

El panista Ricardo Rubio, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino, indicó que dentro de esta instancia se hará la defensa de los recursos del IECM, al que “el Gobierno de Morena busca asfixiar y boicotear su funcionamiento el año entrante, cuando hay elecciones”.

Rubio aseveró que Morena y la Cuarta Transformación “le temen a la democracia y por eso le quieren quitar recursos al IECM, porque van a hacer su cochinero y no quieren ser descubiertos”.

El legislador dijo a La Razón que la democracia tiene un costo, y que los ciudadanos pagan impuestos para llevar a cabo de manera adecuada el proceso electoral, por lo que no sería conveniente reducir el monto solicitado para el próximo ejercicio fiscal, sino aumentarlo.

El presupuesto que solicitó el IECM es de dos mil 974 millones 830 mil 578 pesos, por lo que en caso de que se aprobara la propuesta panista de aumentarle 40 por ciento, el total del monto a ejercer sería de cuatro mil 164 millones 762 mil 809 pesos.

Ricardo Rubio compartió: “En dado caso que hagan una reducción, ésta tiene que ser en áreas que no sean tan fundamentales, pero todas son importantes, entonces pareciera que el objetivo sería caer en malas prácticas y como saben que van a perder la ciudad, buscan hacer cualquier machincuepa”.

El panista advirtió que el IECM podría sufrir el riesgo de que sus decisiones sean impugnadas ante el Tribunal Electoral por no contar con los recursos suficientes para hacer adecuadamente su trabajo, lo cual se puede evitar con un aumento a su presupuesto: “Si pasa algo al rato le van a echar la culpa al Instituto de que no hubo capacitación o porque se resguardó bien el paquete electoral o que no hubo suficientes boletas”.

Además, el legislador explicó que también puede haber menos recursos para el financiamiento público del sostenimiento de actividades ordinarias, específicas y gastos de campaña de los partidos políticos, en perjuicio de la equidad.

Precisó: “De por si te dan cualquier cosa, a mí me dieron 40 mil pesos cuando fui candidato y se me fueron en la primera semana pagando sueldos a la gente que me ayudaba para repartir volantes, lonas, etcétera”.

Precisó que al reducir el financiamiento público “obligas a los candidatos buscar la injerencia de empresarios o de los malos, porque no hay dinero para enfrentar una campaña; entonces, se puede generar un efecto nocivo, pues no se descarta que algunos recurran al crimen organizado para financiar las campañas”.

Ricardo Rubio hizo un llamado a los consejeros electorales del IECM para no bajar la guardia y que estén dispuestos a usar los mecanismos legales correspondientes si les reducen su presupuesto.

“También invito a todas las fuerzas políticas a que aumentemos el presupuesto, dinero sí hay, lo que se requiere es voluntad política”, remarcó.

Por su parte, el coordinador del blanquiazul en el Congreso y secretario de la Comisión de Hacienda, Federico Döring Casar, indicó que a su partido no le sorprende el “austericidio” que pretende hacer Morena en contra del Instituto Electoral local, al cual, dijo, le suprimió varias áreas importantes el año pasado, entre ellas algunas relacionadas con la fiscalización de los recursos.

Externó: “Morena se prepara para hacer la trampa más grotesca en la historia democrática de la Ciudad desde 1997, en la peor elección de Estado, y por eso necesita un órgano electoral debilitado y sin recursos”.

Döring Casar subrayó que al no darle los elementos materiales financieros y operativos al IECM, se le quita capacidad de documentar e investigar.

“Morena quiere apropiarse de una Ciudad que busca un cambio y que no quiere más ver el color guinda en sus colonias, el Gobierno, con recortes presupuestales, quiere eliminar los órganos electorales que son objetivos y que incluso, le han dado varias victorias al oficialismo”, sostuvo el legislador panista.

Y pide indagar a Chíguil por delitos electorales

Diputadas del PAN exhortaron al Sistema Nacional Anticorrupción, a la Auditoría Superior de la Ciudad de México capitalina y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, investigar el posible desvío de recursos desde la alcaldía Gustavo A. Madero por órdenes de Francisco Chíguil, hacia las actividades proselitistas de Clara Brugada.

La legisladora Luisa Gutiérrez aseguró que con recursos de la alcaldía citada se adquirieron diversos artículos para promover a Morena y a su precandidata a la Jefatura de Gobierno para las elecciones del próximo año.

Además, dijo, se utilizaron cuadrillas de trabajadores de la demarcación en la distribución y colocación de publicidad, lo que pudo haber desencadenado una serie de delitos.

Recordó que Francisco Chíguil ya había sido acusado antes por un posible desvío de recursos públicos por un monto de tres mil millones de pesos mediante la compra de diversos equipos médicos para personas con discapacidad y así promover el apoyo de Morena, pero no se ha investigado.

Por su parte, la diputada Claudia Montes de Oca precisó que se debe poner especial atención en el alcalde de Gustavo A. Madero, “quien es un hombre con muchos escándalos de corrupción y es protegido desde la Fiscalía y la Contraloría”.