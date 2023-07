PAN capitalino se anticipa y arma foros y pasarelas con aspirantes

El Partido Acción Nacional (PAN) capitalino puso en marcha los foros “Futuro CDMX”, con la intención de debatir sobre las necesidades de los habitantes de la capital, aunque al mismo tiempo se convirtió en pasarela de los tres aspirantes a la candidatura a la Jefatura de Gobierno.

El presidente del Consejo Estatal, Andrés Atayde Rubiolo, indicó que los siete foros, a realizarse entre ayer y hoy, “serán el espacio ideal para escuchar la opinión y propuestas de especialistas y activistas de la sociedad civil organizada”.

Durante la jornada de este lunes participaron como ponentes los alcaldes de Benito Juárez y Álvaro Obregón, Santiago Taboada y Lía Limón, respectivamente, mientras la senadora Kenia López Rabadán fungió como moderadora en una de las mesas.

El alcalde de Benito Juárez participó en la mesa de Seguridad y Justicia, en la cual presumió que el modelo en la materia que aplicó en la demarcación ha sido exitoso.

Comentó: “Lo puedo probar, no hemos dicho que desaparecieron los delitos, creamos una estrategia de proximidad, retomamos aspectos de la política pública en materia de seguridad y quitamos el falso debate de que las alcaldías no se metieran en seguridad”.

Lo puedo probar, no hemos dicho que desaparecieron los delitos, creamos una estrategia de proximidad, retomamos aspectos de la política pública en materia de seguridad y quitamos el falso debate de que las alcaldías no se metieran en seguridad

Santiago Taboada, Alcalde de Benito Juárez

En ese sentido, Taboada sugirió que las alcaldías se involucren más en el mejoramiento de los recursos humanos y en alentar la denuncia.

“La gente no quiere denunciar, porque las cifras son una farsa, no se sienten seguros de denunciar; en Iztapalapa muchos de los homicidios no son reportados”, dijo.

Taboada expuso que hay policías metidos en el saqueo y en la corrupción, así como despojos fiscales, entre otros delitos que se podrían evitar con un modelo de seguridad efectivo.

Además, recordó que han sido desmanteladas más de 25 bandas de robo a casa habitación en cinco años gracias a una estrategia aplicada en la demarcación, mediante la instalación de cámaras que captan las placas de autos de delincuentes que vuelven a pasar por Benito Juárez.

Asimismo, el titular de la demarcación dijo que la ciudad está ante la oportunidad de transformar el modelo de policía civil y tener el modelo más exitoso: “Ante el debate de la Guardia Nacional y de la fiscalización, lo único que debemos hacer es dejar de pensar que debemos quedar bien con el gobierno y que se apueste por una política pública en materia de seguridad distinta, pero sobre todo distinguible”, afirmó el alcalde.

En tanto, al participar en la mesa de Política Social, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, señaló que el programa de Estancias Infantiles de su demarcación ha tenido grandes resultados en el cuidado y desarrollo de la primera infancia.

Mencionó que este año se destinarán más de 14 millones de pesos a esta política pública, con los que esperan atender a mil 200 infantes, tras destacar que actualmente dos mil menores ya tienen acceso a este beneficio en 28 estancias.

Lía Limón destacó que este programa favorece también a las mujeres que buscan dedicarse al ámbito laboral para tener una dependencia económica estable.

Lía Limón resaltó: “Si una mujer no tiene independencia económica, es imposible que salga de un círculo de violencia; si quisiéramos construir un país diferente, hay que empezar por ahí”.

La alcaldesa destacó que ha estado muy activa en la restauración de las estancias infantiles, retomando el modelo original del 2007, “sobre todo, porque sirvieron mucho para la formación, capacitación y conocimiento de muchas mujeres que durante muchos años se hicieron expertas en el tema de cuidado infantil”.

Por su parte, la senadora Kenia Rabadán, aspirante a la candidatura a la Jefatura de Gobierno, igual que los dos alcaldes antes citados, fungió como moderadora de la mesa Política para las Mujeres, en la cual participaron activistas, sociólogas, una doctora en Derecho y una maestra en Derecho Constitucional.

Un mejor futuro

En conferencia de prensa previa, el dirigente del PAN en la capital, Andrés Atayde, apuntó: “El mensaje que hoy queremos transmitir es solamente uno: la Ciudad de México va a cambiar de rumbo, y va a cambiar de rumbo sí y sólo sí, desde el PAN de la Ciudad de México, junto con la alianza, presentamos propuestas”.

Añadió que es momento de trabajar en una propuesta de ciudad que ofrezca un mejor futuro para los capitalinos.

El objetivo de este proyecto, destacó, es “generar la más amplia participación ciudadana, para así tener un proyecto potente, viable e incluyente; queremos un proyecto que sume, pero particularmente que multiplique nuestras coincidencias”.

El dirigente del PAN en la capital resaltó la importancia de “generar propuestas que servirán para construir la Plataforma Electoral para el próximo año, porque estamos conscientes de que no basta con sólo señalar”.

El presidente del PAN dijo estar listo para encabezar una nueva etapa de propuestas donde pueda mejorar la calidad de vida en la ciudad.

En su participación, Erick Caballero, secretario de Estudios y Estrategia del PAN, detalló que el proyecto “Futuro CDMX” contempla cuatro ejes clave: crecimiento económico, recuperación de la paz y la seguridad, mejoramiento y ampliación de programas sociales y la consagración de los derechos humanos ganados hasta ahora en la capital.