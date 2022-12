Panistas piden a Fiscalía capitalina que informe de indagatoria contra la oposición

Alcaldes, diputados y la dirigencia del PAN en la Ciudad de México, exigieron este lunes a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), dar a conocer las carpetas de investigación que se han iniciado en contra de los militantes de dicho partido, y expresaron su solidaridad tras la ficha de búsqueda que se giró en contra del exalcalde de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, presuntamente relacionado con el denominado Cartel Inmobiliario.

Desde las instalaciones del órgano de justicia, el presidente del partido en la capital, Andrés Atayde, advirtió que ante el crecimiento "sostenido" del PAN en la Ciudad de México tras las elecciones de 2021, el gobierno local se ha dedicado a la persecución política y al "uso selectivo de la justicia".

"Es un burdo interno definitivamente de querernos hacer a un lado" rumbo a las elecciones de 2024.

"La justicia debe aplicarse para todas y para todos, pero también la justicia debe aplicarse por igual para todas y para todos, sin conveniencia a ningún proyecto político", dijo.

El representante partidista advirtió que la Fiscalía capitalina es "una casa que genera desconfianza", pues acusó que "por el simple hecho de ser oposición y de pensar diferente, muy probablemente todos estamos siendo observados, investigados y víctimas de fabricación de delitos", por lo que pidió que se les dé acceso a las carpetas de investigación sobre cada uno de los personajes de la oposición.

En su turno, el coordinador del PAN en el Senado, Jorge Romero, advirtió que en la ciudad se ha convertido "prácticamente en un delito" pensar distinto y no coincidir con las autoridades.

En medio de gritos de "no estás solo", el senador manifestó su apoyo al exalcalde de Benito Juárez y diputado local, Christian Von Roehrich.

Asimismo, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada advirtió que la oposición en la capital "está de pie", y acusó que el legislador Von Roehrich nunca fue notificado de la investigación en su contra: "queremos conocer por lo que supuestamente nos investigan", pidió.

En tanto, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, expresó su rechazo a la persecución política contra la oposición.

"Aquí se procura la injusticia, no la justicia, no han tenido cara para responder a sus actos de negligencia, pero eso sí, para la oposición, se avientan con toda la cargada. Podrán ir por nosotros, pero no podrán ir nunca contra la mayoría de la ciudad".

LRL