PAN reprueba gabinete de Clara Brugada: "Vamos a sufrir", advierte Federico Döring

Federico Döring, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, consideró que el gabinete presentado este lunes por la Jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, está conformado por perfiles que no darán el ancho en las secretarías.

A través de un comunicado, el diputado panista reconoció que el gabinete es paritario; sin embargo, dijo que no se van a garantizar resultados viables para la capital.

“No habrá segundo piso de Sheinbaum en la Ciudad y sí un primer piso de mal gobierno de Clara Brugada en la Ciudad, salvo tres honrosas excepciones, pero en realidad los capitalinos vamos a sufrir con este nuevo gobierno de mapachería electoral”, externo.

El legislador adelantó que Acción Nacional realizará un estricto proceso de fiscalización a las primeras acciones de Gobierno y sobre el comportamiento de los nuevos funcionarios.

Döring detalló la oposición no avala al nuevo gabinete y habrá mayor compromiso del PAN por presentar iniciativas de ley prudentes que defiendan los intereses de los capitalinos.

“Son espacios para la mapachería electoral, no hay perfiles rescatables, creemos que estaba menos peor el saliente, pero no vamos a permitir más abusos, Por institucionalidad, vamos a trabajar de la manera coordinada pero desde hoy lo decimos, es un gabinete de bajo perfil y no garantiza estabilidad social ni económica en la capital”, finalizó.

